Планы УПЛ, решение Девича, интрига от Ярославского. Главные новости за 24 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 24 апреля

Из-за карантина клубам Украинской Премьер-лиги не удалось собраться, чтобы избрать нового президента организации. И кандидат был только один. Поэтому в УПЛ перенесли выборы на 25 мая, при этом было объявлено, что кандидатам нужно будет обновить свои заявки или подать новые до 15 мая. Напомним, ранее на должность претендовал только председатель Львовской федерации Александр Шевченко, "Карпаты" выдвинули Олега Смалийчук, но не уложились в сроки с заявкой.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что чемпионат Украины и национальный Кубок должны быть доиграны в соответствии с рекомендациями УЕФА. Однако, по словам функционера не все зависит от УАФ - решение будет зависеть от властей. Между тем, в УПЛ хотят, чтобы перед возвращением соревнований все клубы провели тестирование своих игроков на коронавирус, при этом за свой счет. Также в Лиге создадут рабочую группу по вопросам сокращения зарплат.

Футбольный союз Нидерландов несмотря на рекомендации УЕФА постановил завершить чемпионат во всех дивизионах. Чемпион Эредивизии определен не будет, как и не будет объявлены команды, которые покинут элиту. Такое решение было принято в связи с запретом властей массовых мероприятий до первого сентября. Таким образом, в следующем сезоне от Нидерландов в Лиге Чемпионов сыграют "Аякс" и АЗ, в Лиге Европы - ПСВ, "Фейеноорд" и "Виллем II".

Правда, пока только в "карантинном варианте". Игроки были разделены на группы по четыре человека и выполняют упражнения отдельно друг от друга. Тренировки длятся по 50 минут.

Бывший владелец харьковского "Металлиста" Александр Ярославский заинтриговал своим заявлением во время интервью каналу Футбол. На вопрос, вернется ли он в большую игру, бизнесмен ответил: "Я в контакте с футбольными людьми. Да, с тем "Металлистом" будет весьма сложно что-то сделать, потому что там юридические коллизии такие, что легко преодолеть не удастся. Посмотрим ... Обещать ничего не буду, но обещаю, что думать буду, это точно".

Бывший форвард "Волыни", "Металлиста", "Шахтера" и сборной Украины заявил, что его контракт с азербайджанским "Сабахом" закончился и больше он себя профессиональным игроком не видит. Девич сыграл в чемпионате Украины более двухсот матчей, в которых забил 90 голов. Становился бронзовым и серебряным призером. В составе сборной стал первым игроком, который оформил хет-трик, всего сыграл 35 матчей, в которых забил восемь голов.

Украинский защитник брестского "Динамо" получил наказание за свое удаление в недавнем матче за неспортивное поведение. Евгения дисквалифицировали на пять матчей. К тому же он будет вынужден заплатить штраф в размере 15 000 гривен.

По данным бразильских СМИ, "Ньюкасл" и "Лестер" обращались к "Шахтеру" по поводу трансфера бразильского вингера. Однако донецкий клуб назвал непомерную цену - 70 млн евро. Отмечается, что за ситуацией внимательно следит "Гремио", который получит 17% от суммы последующей продажи. Ранее сообщалось, что за Тете, который забил 9 голов и отдал 7 ассистов в 36 матчах сезона, также следят "Рома" и "Милан".