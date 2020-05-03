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Весенняя Доротея: Волшебное фото от итальянской примы биатлона

Биатлон
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Вирер во всей красе

Весенняя Доротея: Волшебное фото от итальянской примы биатлона
UA-Футбол
Новина українською

Итальянская биатлонистка, обладательница Большого хрустального глобуса Доротея Вирер поделилась со своими болельщиками ярким фото. На своей официальной странице в Instagram она выложила сегодняшний снимок на природе.

"Люблю воскресенье"

Весенняя Доротея: Волшебное фото от итальянской примы биатлона - изображение 1

Напомним, что ранее Артем Прима отдыхал на рыбалке.

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В статье: Доротея Вирер
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