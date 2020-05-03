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Весенняя Доротея: Волшебное фото от итальянской примы биатлона
Вирер во всей красе
Итальянская биатлонистка, обладательница Большого хрустального глобуса Доротея Вирер поделилась со своими болельщиками ярким фото. На своей официальной странице в Instagram она выложила сегодняшний снимок на природе.
"Люблю воскресенье"
Напомним, что ранее Артем Прима отдыхал на рыбалке.
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