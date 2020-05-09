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Несмотря на выходной, лучшая биатлонистка планеты продолжает самосовершенствоваться. Фото
Доротея крутит педали
Лучшая биатлонистка планеты, обладательница Большого хрустального глобуса 2019/2020 Доротея Вирер занимается подготовкой к следующему сезону. Фото с велосипедной прогулки она разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Василий Ломаченко поздравил всех с Днем Победы.
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