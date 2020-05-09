Мастер класс от легенды: Мартен Фурекад показал, как правильно одевать защитную маску. Видео

Легендарный французский биатлонист, чемпион мира и олимпийский чемпион Мартен Фуркад поделился опытом правильного одевания защитной маски. Соответствующее видео он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Доротея Вирер проводила подготовку к предстоящему сезону.