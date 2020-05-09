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Мастер класс от легенды: Мартен Фурекад показал, как правильно одевать защитную маску. Видео
Француз поделился опытом
Легендарный французский биатлонист, чемпион мира и олимпийский чемпион Мартен Фуркад поделился опытом правильного одевания защитной маски. Соответствующее видео он разместил на своей официальной странице в Instagram.
A quelques jours du déconfinement c’est l’heure d’apprendre à bien mettre un masque Et c’est un vrai geste technique, la preuve en image avec @juliencazarre aux commentaires! Et on n’oublie pas de respecter les autres gestes barrières ! ???????????? la distanciation sociale le lavage des mains ???? dans son coude et le mouchoir à usage unique. ????on! @paris2024
Напомним, что ранее Доротея Вирер проводила подготовку к предстоящему сезону.
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