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Мастер класс от легенды: Мартен Фурекад показал, как правильно одевать защитную маску. Видео

Биатлон
(1 голосов)

Француз поделился опытом

Мастер класс от легенды: Мартен Фурекад показал, как правильно одевать защитную маску. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Легендарный французский биатлонист, чемпион мира и олимпийский чемпион Мартен Фуркад поделился опытом правильного одевания защитной маски. Соответствующее видео он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Доротея Вирер проводила подготовку к предстоящему сезону.

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В статье: Мартен Фуркад
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