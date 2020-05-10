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Мартен Фуркад опубликовал трогательные фото своих дочерей
Француз настоящий семьянин
Легендарный французский биатлонист Мартен Фуркад на своей официальной странице в Instagram опубликовал фото своих дочерей на прогулке.
"За последние два месяца было трудно утолить их жажду любопытства. Как и любой отец, я боюсь следующих дней, но для них, для них, мы должны преодолеть этот кризис" - написал он.
Напомним, что ранее Элина Свитолина и Дмитрий Пидручный поздравили матерей с праздником.
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