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Мартен Фуркад опубликовал трогательные фото своих дочерей

Биатлон
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Француз настоящий семьянин

Мартен Фуркад опубликовал трогательные фото своих дочерей
UA-Футбол
Новина українською

Легендарный французский биатлонист Мартен Фуркад на своей официальной странице в Instagram опубликовал фото своих дочерей на прогулке.

"За последние два месяца было трудно утолить их жажду любопытства. Как и любой отец, я боюсь следующих дней, но для них, для них, мы должны преодолеть этот кризис" - написал он.

Напомним, что ранее Элина Свитолина и Дмитрий Пидручный поздравили матерей с праздником.

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В статье: Мартен Фуркад
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