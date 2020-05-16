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Свой день рождения празднует лучший биатлонист планеты. Фото
Йоханнес - с праздником
Лучший биатлонист планеты, обладатель Большого хрустального глобуса 2019/2020 Йоханнес Бё сегодня празднует свой день рождения. Соответствующий пост спортсмен выложил на своей официальной странице в Instagram.
"Это мой день рождения! 27
Только что закончил очень вкусный завтрак, сделанный @ heddaehlibo (женой - прим). Но знаете, что лучше всего? В два раза больше подарков, чем в прошлом году"
Напомним, что ранее Владимир Брынзак рассказал о перспективах биатлонного комплекса в Буковеле.
Отметим, что Юрай Санитра рассказал, почему решил остаться в сборной Украины.
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