Свой день рождения празднует лучший биатлонист планеты. Фото

Лучший биатлонист планеты, обладатель Большого хрустального глобуса 2019/2020 Йоханнес Бё сегодня празднует свой день рождения. Соответствующий пост спортсмен выложил на своей официальной странице в Instagram.

"Это мой день рождения! 27

Только что закончил очень вкусный завтрак, сделанный @ heddaehlibo (женой - прим). Но знаете, что лучше всего? В два раза больше подарков, чем в прошлом году"

Напомним, что ранее Владимир Брынзак рассказал о перспективах биатлонного комплекса в Буковеле.

Отметим, что Юрай Санитра рассказал, почему решил остаться в сборной Украины.