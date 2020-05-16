  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Свой день рождения празднует лучший биатлонист планеты. Фото
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свой день рождения празднует лучший биатлонист планеты. Фото

Биатлон
(1 голосов)

Йоханнес - с праздником

Свой день рождения празднует лучший биатлонист планеты. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Лучший биатлонист планеты, обладатель Большого хрустального глобуса 2019/2020 Йоханнес Бё сегодня празднует свой день рождения. Соответствующий пост спортсмен выложил на своей официальной странице в Instagram.

"Это мой день рождения! 27

Только что закончил очень вкусный завтрак, сделанный @ heddaehlibo (женой - прим). Но знаете, что лучше всего? В два раза больше подарков, чем в прошлом году"

Напомним, что ранее Владимир Брынзак рассказал о перспективах биатлонного комплекса в Буковеле.

Отметим, что Юрай Санитра рассказал, почему решил остаться в сборной Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Йоханнес Бе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...