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Артем Прима отмечает 33-летие, а Дортея Вирер приобрела нового железного коня. Фото

Биатлон
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Артем Прима отмечает 33-летие, а Дортея Вирер приобрела нового железного коня. Фото
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Лучшая биатлонистка планеты, обладательница Большого хрустального глобуса 2019/2020 Доротея Вирер приобрела новый автомобиль. За ним спортсменке пришлось ехать в Германию. Фото нового железного коня Доро опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"Новый"

Артем Прима отмечает 33-летие, а Дортея Вирер приобрела нового железного коня. Фото - изображение 1Артем Прима отмечает 33-летие, а Дортея Вирер приобрела нового железного коня. Фото - изображение 2

Украинский биатлонист Артем Прима сегодня празднует День рождения. Спортсмену исполняется 33 года. Отметим, что Артем призер этапов Кубка мира и Кубка IBU, трехкратный чемпион Европы. Сезон 2019/2020 Артем завершил на 23 месте общего зачета. Это его лучший результат в карьере.

Артем Прима отмечает 33-летие, а Дортея Вирер приобрела нового железного коня. Фото - изображение 3

Поздравляем Артема с праздником и желаем новых побед !!!

Напомним, что ранее Жан Беленюк желал всем хороших выходных.

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В статье: Доротея Вирер
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