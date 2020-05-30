Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Артем Прима отмечает 33-летие, а Дортея Вирер приобрела нового железного коня. Фото
Итальянка обновила автопарк, украинец сегодня погуляет
Лучшая биатлонистка планеты, обладательница Большого хрустального глобуса 2019/2020 Доротея Вирер приобрела новый автомобиль. За ним спортсменке пришлось ехать в Германию. Фото нового железного коня Доро опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
"Новый"
Украинский биатлонист Артем Прима сегодня празднует День рождения. Спортсмену исполняется 33 года. Отметим, что Артем призер этапов Кубка мира и Кубка IBU, трехкратный чемпион Европы. Сезон 2019/2020 Артем завершил на 23 месте общего зачета. Это его лучший результат в карьере.
Поздравляем Артема с праздником и желаем новых побед !!!
Напомним, что ранее Жан Беленюк желал всем хороших выходных.
Новости по теме
- 12:15 Весь спорт Даяна Ястремская: Несмотря на преграды, мы с легкостью преодолеваем их, если впереди видим цель
- 11:49 Весь спорт Дерек Чисора пойдет в Bellator, если бой с Усиком не будет организован в ближайшее время
- 10:47 Весь спорт Улыбающийся и радостный Жан Беленюк желает всем хороших выходных. Фото