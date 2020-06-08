IBU отменил ЧМ по летнему биатлону

Международный союз биатлонистов на официальном уровне сообщил об отмене чемпионата мира по летнему биатлону, который с 19 по 23 августа должен был пройти в Рупольдинге (Германия).

В IBU отказались от проведения чемпионата мира с учетом запрета в Германии на организацию массовых мероприятий до 31 августа.

На последнем летнем чемпионате мира по биатлону в прошлом году в Минске Валентина Семеренко завоевала золото в супер-спринте на 5 километров.

Ранее UA-Футбол представил расписание Кубка мира в сезоне 2020-2021.