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WADA передало более 50 российских дел Международному агентству тестирования на повторное исследование

Биатлон
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Неужели очередной скандал

WADA передало более 50 российских дел Международному агентству тестирования на повторное исследование
UA-Футбол
Новина українською

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало Международному агентству тестирования (ITA) на повторное исследование 50 дел, касающихся российских спортсменов. Произошло это после проверки московской лаборатории.

Ранее сообщалось, что с 298 российских биатлонистов у 145 обнаружили манипуляции с данными допинг-проб. Их отправили в 27 федераций на проверку.

Напомним, что ранее стали известны расписание, даты и места проведения сезона 2020/2021.

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В статье: WADA биатлон
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