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WADA передало более 50 российских дел Международному агентству тестирования на повторное исследование
Неужели очередной скандал
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало Международному агентству тестирования (ITA) на повторное исследование 50 дел, касающихся российских спортсменов. Произошло это после проверки московской лаборатории.
Ранее сообщалось, что с 298 российских биатлонистов у 145 обнаружили манипуляции с данными допинг-проб. Их отправили в 27 федераций на проверку.
Напомним, что ранее стали известны расписание, даты и места проведения сезона 2020/2021.
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