Дмитрий Пидручный провел первую комплексную тренировку в подготовке к следующему сезону. Видео

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный продолжает подготовку к сезону 2020/2021. Так, нашему спортсмену удалось провести первую комплексную тренировку. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Элина Свитолина стартовала на выставочном турнире в Швейцарии.