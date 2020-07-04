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Дмитрий Пидручный провел первую комплексную тренировку в подготовке к следующему сезону. Видео
Капитан продолжает подготовку
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный продолжает подготовку к сезону 2020/2021. Так, нашему спортсмену удалось провести первую комплексную тренировку. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Элина Свитолина стартовала на выставочном турнире в Швейцарии.
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