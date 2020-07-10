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Новые часы для Мартена Фуркада, новая лыжная обувь для Доротеи Вирер. Фото

Биатлон
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Обзор Instagram биатлонистов

Новые часы для Мартена Фуркада, новая лыжная обувь для Доротеи Вирер. Фото
UA-Футбол
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Итальянская биатлонистка, обладательница Большого хрустального глобуса 2019/2020 Дортея Вирер на своей официальной странице в Instagram разместила фото подарка - новых лыжных ботинок.

Новые часы для Мартена Фуркада, новая лыжная обувь для Доротеи Вирер. Фото - изображение 1

А легенда мирового биатлона, француз Мартен Фуркад показал снимок новых часов.

Новые часы для Мартена Фуркада, новая лыжная обувь для Доротеи Вирер. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Дарья Билодид поделилась фото своего домашнего любимца, а Владимир Кличко рассказал о восприятии неудач.

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В статье: Мартен Фуркад Доротея Вирер
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