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Новые часы для Мартена Фуркада, новая лыжная обувь для Доротеи Вирер. Фото
Обзор Instagram биатлонистов
Итальянская биатлонистка, обладательница Большого хрустального глобуса 2019/2020 Дортея Вирер на своей официальной странице в Instagram разместила фото подарка - новых лыжных ботинок.
А легенда мирового биатлона, француз Мартен Фуркад показал снимок новых часов.
Напомним, что ранее Дарья Билодид поделилась фото своего домашнего любимца, а Владимир Кличко рассказал о восприятии неудач.
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