Новые часы для Мартена Фуркада, новая лыжная обувь для Доротеи Вирер. Фото

Итальянская биатлонистка, обладательница Большого хрустального глобуса 2019/2020 Дортея Вирер на своей официальной странице в Instagram разместила фото подарка - новых лыжных ботинок.

А легенда мирового биатлона, француз Мартен Фуркад показал снимок новых часов.

Напомним, что ранее Дарья Билодид поделилась фото своего домашнего любимца, а Владимир Кличко рассказал о восприятии неудач.