Мартен Фуркад решил изменить внешний вид. Фото

Чемпион мира, олимпийский чемпион и многократный победитель и призер этапов Кубка мира, француз Мартен Фуркад поделился со своими сторонниками новым фото. На своей официальной странице в Instagram он разместил снимок, на котором предстал перед фанатами в новом образе.

"Побрился перед праздником"

Напомним, что ранее Дарья Билодид овладела новым видом спорта, а Жан Беленюк поздравил украинцев с праздником.