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Мартен Фуркад решил изменить внешний вид. Фото

Биатлон
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Француз удивляет новым образом

Мартен Фуркад решил изменить внешний вид. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира, олимпийский чемпион и многократный победитель и призер этапов Кубка мира, француз Мартен Фуркад поделился со своими сторонниками новым фото. На своей официальной странице в Instagram он разместил снимок, на котором предстал перед фанатами в новом образе.

"Побрился перед праздником"

Мартен Фуркад решил изменить внешний вид. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Дарья Билодид овладела новым видом спорта, а Жан Беленюк поздравил украинцев с праздником.

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В статье: Мартен Фуркад
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