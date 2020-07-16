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Мартен Фуркад решил изменить внешний вид. Фото
Француз удивляет новым образом
Чемпион мира, олимпийский чемпион и многократный победитель и призер этапов Кубка мира, француз Мартен Фуркад поделился со своими сторонниками новым фото. На своей официальной странице в Instagram он разместил снимок, на котором предстал перед фанатами в новом образе.
"Побрился перед праздником"
Напомним, что ранее Дарья Билодид овладела новым видом спорта, а Жан Беленюк поздравил украинцев с праздником.
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