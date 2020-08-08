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Юрай Санитра: В самом начале мы договорились со спортсменами, что они могут быть на сборах с семьей

Биатлон
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Юрай Санитра: В самом начале мы договорились со спортсменами, что они могут быть на сборах с семьей
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер национальной сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал, как относится к присутствию семей биатлонистов на сборах команды. Его слова цитирует XSport:

- Сборы в Украине - это еще и возможность для спортсменов проводить время с семьей. В частности, на последнем сборе присутствовали семья Димы Пидручного и Виты Семеренко.

- Да, для тех спортсменов, кто имеет свои семьи - это помощь, хорошая психологическая разгрузка, что является плюсом для тренировочного процесса.

В самом начале мы договорились со спортсменами, они могут быть с семьей, но чтобы это никак не мешало работе, - сказал он.

Напомним, что ранее Сергей Семенов сделал предложение своей любимой девушке.

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В статье: Юрай Санитра
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