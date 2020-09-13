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Мартен Фуркад: Я забыл, что для пенсионера каждое утро это воскресенье. Фото

Биатлон
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Француз держит себя в форме

Мартен Фуркад: Я забыл, что для пенсионера каждое утро это воскресенье. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового биатлона, француз Мартен Фуркад несмотря на спортивную пенсию продолжает держать себя в форме. Фото с очередной тренировки он разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Простите, я забыл, что для пенсионера каждое утро это воскресенье" - написал он.

Мартен Фуркад: Я забыл, что для пенсионера каждое утро это воскресенье. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Наоми Осака победила на Открытом чемпионате США.

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В статье: Мартен Фуркад
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