Мартен Фуркад: Я забыл, что для пенсионера каждое утро это воскресенье. Фото

Легенда мирового биатлона, француз Мартен Фуркад несмотря на спортивную пенсию продолжает держать себя в форме. Фото с очередной тренировки он разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Простите, я забыл, что для пенсионера каждое утро это воскресенье" - написал он.