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Мартен Фуркад: Я забыл, что для пенсионера каждое утро это воскресенье. Фото
Француз держит себя в форме
Легенда мирового биатлона, француз Мартен Фуркад несмотря на спортивную пенсию продолжает держать себя в форме. Фото с очередной тренировки он разместил на своей официальной странице в Instagram.
"Простите, я забыл, что для пенсионера каждое утро это воскресенье" - написал он.
Напомним, что ранее Наоми Осака
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