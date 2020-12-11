  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Блашко и Дудченко первыми стартуют в спринтах в Хохфильцене
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Блашко и Дудченко первыми стартуют в спринтах в Хохфильцене

Биатлон
(1 голосов)

Болеем за украинцев

Блашко и Дудченко первыми стартуют в спринтах в Хохфильцене
Новина українською

Пятница на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене – день спринтерских гонок. Женщины уйдут в бой в 12:30 по киевскому времени, а мужская гонка стартует в 15:20.

У женщин первой среди украинок под №2 на дистанцию уйдет Дарья Блашко. В первой группе также стартует Валя Семеренко.

Полный старт-лист женского спринта

Под №28 первым среди украинцев 10-километровый спринт с двумя стрельбами побежит Антон Дудченко. У Артема Примы №37, а у Дмитрия Пидручного – №50.

Полный старт-лист мужского спринта

Также читайте, где смотреть гонки Кубка мира в Хохфильцене.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дарья Блашко Антон Дудченко Кубок мира по биатлону 2020-2021
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...