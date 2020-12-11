Блашко и Дудченко первыми стартуют в спринтах в Хохфильцене

Пятница на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене – день спринтерских гонок. Женщины уйдут в бой в 12:30 по киевскому времени, а мужская гонка стартует в 15:20.

У женщин первой среди украинок под №2 на дистанцию уйдет Дарья Блашко. В первой группе также стартует Валя Семеренко.

Полный старт-лист женского спринта

Под №28 первым среди украинцев 10-километровый спринт с двумя стрельбами побежит Антон Дудченко. У Артема Примы №37, а у Дмитрия Пидручного – №50.

Полный старт-лист мужского спринта

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