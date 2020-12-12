Динара Алимбекова: Я стала какой-то другой биатлонисткой, более грамотной

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова, которая накануне выиграла спринтерскую гонку в Хохфильцене (Австрия) прокомментировала свою победу и рассказала, что изменила в подготовке к сезону. Ее слова цитирует Лыжный спорт:

- У вас отличное начало сезона, вы сами ожидали этого?

- Я точно ждала того, что будет улучшение, в этом году я стала какой-то другой биатлонисткой, более грамотной. Не знаю, что произошло, прошлый сезон, наверное, очень хорошо на меня повлиял.

Я взяла себя в руки и решила, что нужно подниматься из дна, где я оказалась. Конечно, такие результаты для меня приятный сюрприз. Очень хотелось бы, чтобы так продолжалось и дальше, но насколько хватит сил. С чистой стрельбой можно бороться за высокие места.

- Что вы поменяли в подготовке этим летом?

- Я поменяла все, кроме имени и фамилии. Изменился тренерский штаб, изменилась методика, как видите, она мне подошла. Изменился подход тренеров к спортсмену. Просто выходишь на тренировку и доверяешь свое тело, всю свою нагрузку тренерам и ждешь от этого хороший результат. Плюс я сбросила 5 килограммов, можно сказать, что сейчас бегу как будто без винтовки, не чувствую ее.

В команду пришел австрийский специалист, он подогнал мне оружие правильно - я его делала в Германии, у него есть опыт работы с немецкими винтовками.

Наверное, все вместе сложилось, плюс перестройка у меня в голове, что нужно улучшаться. В первую очередь, желание все полностью поменять, я ничего не боялась и рискнула, - сказала она.