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Динара Алимбекова: Я стала какой-то другой биатлонисткой, более грамотной
Комментарий белорусской сенсации
Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова, которая накануне
- У вас отличное начало сезона, вы сами ожидали этого?
- Я точно ждала того, что будет улучшение, в этом году я стала какой-то другой биатлонисткой, более грамотной. Не знаю, что произошло, прошлый сезон, наверное, очень хорошо на меня повлиял.
Я взяла себя в руки и решила, что нужно подниматься из дна, где я оказалась. Конечно, такие результаты для меня приятный сюрприз. Очень хотелось бы, чтобы так продолжалось и дальше, но насколько хватит сил. С чистой стрельбой можно бороться за высокие места.
- Что вы поменяли в подготовке этим летом?
- Я поменяла все, кроме имени и фамилии. Изменился тренерский штаб, изменилась методика, как видите, она мне подошла. Изменился подход тренеров к спортсмену. Просто выходишь на тренировку и доверяешь свое тело, всю свою нагрузку тренерам и ждешь от этого хороший результат. Плюс я сбросила 5 килограммов, можно сказать, что сейчас бегу как будто без винтовки, не чувствую ее.
В команду пришел австрийский специалист, он подогнал мне оружие правильно - я его делала в Германии, у него есть опыт работы с немецкими винтовками.
Наверное, все вместе сложилось, плюс перестройка у меня в голове, что нужно улучшаться. В первую очередь, желание все полностью поменять, я ничего не боялась и рискнула, - сказала она.
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