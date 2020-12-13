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Динара Алимбекова: На последней стрельбе понимала, что не хочу на штрафные круги
Комментарий белорусской биатлонистки
Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова, которая завоевала серебряную награду в гонке преследования в Хохфильцене прокомментировала свои выступления в этом сезоне.
"Очень счастлива. Не сказать, что отдала все силы, не получилось, потому что выпал свежий снег. Мой прокат не действовал, плюс, как видите, я упала. Я отстреляла первый ноль в жизнь. Я представляла, что он будет победным.
Было очень волнительно перед стартом ... Блин, эмоции просто переполняют.
Я много смотрю гонки в записи, была как диванный болельщик в прошлом году. На последней стрельбе понимала, что не хочу на штрафные круги ни в коем случае. Пришлось попадать.
Понимала, что в сегодняшнем состоянии я не конкурент норвежкам. Пыталась бежать, но не выпускала из виду Ройселанд, чтобы быть ближе к ней и дальше от соперниц", - сказала она.
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