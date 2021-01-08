Бех и Ткаленко первыми стартуют в спринтерских гонках в Оберхофе

В 12:30 по киевскому времени на пятом этапе Кубка мира Оберхофе начнется 10-километровый спринт у женщин. Украина выставила на гонку пятерых биатлонисток, а первой под №6 на трассу выйдет Екатерина Бех.

Следом стартуют Дарья Блашко (№21), Елена Пидгрушная (№39), Юлия Джима (№70) и Анастасия Меркушина (№90).

Полный старт-лист женского спринта

У мужчин спринт начнется в 15:15. Украину в гонке представят Руслан Ткаленко (№3), Дмитрий Пидручный (№31), Артем Прима (№49), Артем Тищенко (№86) и Тарас Лесюк (№98).

Полный старт-лист мужского спринта

Ранее UA-Футбол рассказывал, где смотреть гонки этапа Кубка мира в Оберхофе.