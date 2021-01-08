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Бех и Ткаленко первыми стартуют в спринтерских гонках в Оберхофе
Стартовые протоколы сегодняшних гонок
В 12:30 по киевскому времени на пятом этапе Кубка мира Оберхофе начнется 10-километровый спринт у женщин. Украина выставила на гонку пятерых биатлонисток, а первой под №6 на трассу выйдет Екатерина Бех.
Следом стартуют Дарья Блашко (№21), Елена Пидгрушная (№39), Юлия Джима (№70) и Анастасия Меркушина (№90).
Полный старт-лист женского спринта
У мужчин спринт начнется в 15:15. Украину в гонке представят Руслан Ткаленко (№3), Дмитрий Пидручный (№31), Артем Прима (№49), Артем Тищенко (№86) и Тарас Лесюк (№98).
Полный старт-лист мужского спринта
Ранее UA-Футбол рассказывал, где смотреть гонки этапа Кубка мира в Оберхофе.
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