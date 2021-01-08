  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Бех и Ткаленко первыми стартуют в спринтерских гонках в Оберхофе
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бех и Ткаленко первыми стартуют в спринтерских гонках в Оберхофе

Биатлон
(1 голосов)

Стартовые протоколы сегодняшних гонок

Бех и Ткаленко первыми стартуют в спринтерских гонках в Оберхофе
Новина українською

В 12:30 по киевскому времени на пятом этапе Кубка мира Оберхофе начнется 10-километровый спринт у женщин. Украина выставила на гонку пятерых биатлонисток, а первой под №6 на трассу выйдет Екатерина Бех.

Следом стартуют Дарья Блашко (№21), Елена Пидгрушная (№39), Юлия Джима (№70) и Анастасия Меркушина (№90).

Полный старт-лист женского спринта

У мужчин спринт начнется в 15:15. Украину в гонке представят Руслан Ткаленко (№3), Дмитрий Пидручный (№31), Артем Прима (№49), Артем Тищенко (№86) и Тарас Лесюк (№98).

Полный старт-лист мужского спринта

Ранее UA-Футбол рассказывал, где смотреть гонки этапа Кубка мира в Оберхофе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Ткаленко Екатерина Бех Кубок мира по биатлону 2020-2021
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...