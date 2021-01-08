Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джима впервые за 2 года попала в топ-10 спринта в Кубке мира
Хорошая гонка от киевлянки
Юлия Джима на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе с одним промахом на стойке заняла 10-е место, проиграв победительнице спринта Тириль Экхофф более одной минуты.
Показательно, что после стойки Джима занимала лишь промежуточное 13-е место, но последний круг олимпийская чемпионка пробежала с 16-й скоростью на лыжне и смогла в последний момент ворваться в топ-10.
В спринте Джима в последний раз попадала в топ-10 в феврале 2019 года, когда на этапе в Солт-Лейк-Сити с чистой стрельбой в итоговом протоколе гонки расположилась на 10-й строке.
Юлия Джима в личном зачете Кубка мира поднялась на 31-е место.
Популярное сейчас
- Бернард едет к Фонсеке, мощное усиление Аякса. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Линкольн не подошел киевскому Динамо
- Бензема предстанет перед судом, Ливерпуль останется без защитников. Главные новости за 7 января
- Первый биатлон в 2021-м. Где смотреть гонки этапа Кубка мира в Оберхофе?
- Вингер сборной Украины стал отцом 2 января. ФОТО
- Звездный хав Милана покорил судей на шоу Голос и рассказал о симпатиях Златана. ВИДЕО