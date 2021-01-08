Джима впервые за 2 года попала в топ-10 спринта в Кубке мира

Юлия Джима на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе с одним промахом на стойке заняла 10-е место, проиграв победительнице спринта Тириль Экхофф более одной минуты.

Экхофф выиграла спринт в Оберхофе, Джима – в топ-10

Показательно, что после стойки Джима занимала лишь промежуточное 13-е место, но последний круг олимпийская чемпионка пробежала с 16-й скоростью на лыжне и смогла в последний момент ворваться в топ-10.

В спринте Джима в последний раз попадала в топ-10 в феврале 2019 года, когда на этапе в Солт-Лейк-Сити с чистой стрельбой в итоговом протоколе гонки расположилась на 10-й строке.

Юлия Джима в личном зачете Кубка мира поднялась на 31-е место.