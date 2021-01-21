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Старт Кубка мира в Антхольце: Блашко первой среди украинок побежит индивидуальную гонку
Гонка уже через несколько часов
Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал старт-лист индивидуальной гонки у женщин на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце.
Украину в гонке представят пять спортсменок, а первой на 15-километровую дистанцию с четырьмя огневыми рубежами под 4-м номером убежит Дарья Блашко.
Следом за Блашко в гонке стартуют Юлия Джима (№33), Елена Пидгрушная (№49), Валя Семеренко (№52) и Вита Семеренко (№78).
Полный старт-лист индивидуальной гонки в Антхольце
Ранее UA-Футбол сообщал, где смотреть гонки этапа Кубка мира в Антхольце.
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