Старт Кубка мира в Антхольце: Блашко первой среди украинок побежит индивидуальную гонку

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал старт-лист индивидуальной гонки у женщин на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце.

Украину в гонке представят пять спортсменок, а первой на 15-километровую дистанцию с четырьмя огневыми рубежами под 4-м номером убежит Дарья Блашко.

Следом за Блашко в гонке стартуют Юлия Джима (№33), Елена Пидгрушная (№49), Валя Семеренко (№52) и Вита Семеренко (№78).

Полный старт-лист индивидуальной гонки в Антхольце

Ранее UA-Футбол сообщал, где смотреть гонки этапа Кубка мира в Антхольце.