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ЧМ в Поклюке: Тищенко первым среди украинцев стартует в индивидуальной гонке

Биатлон
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Гонка уже через несколько часов

ЧМ в Поклюке: Тищенко первым среди украинцев стартует в индивидуальной гонке

Новина українською

Украину в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Поклюке представят четверо биатлонистов – Артем Тищенко (№13 в стартовом протоколе), Дмитрий Пидручный (№56), Артем Прима (№75) и Антон Дудченко (№101).

Лидер Кубка мира Йоханнес Бё в индивидуальной гонке стартует 28-м, а двукратный чемпион Поклюки Эмильен Жаклен убежит в гонку под пятым номером.

Полный старт-лист индивидуальной гонки в Поклюке (начало в 15:30 по киевскому времени)

Сегодня же определится обладатель малого хрустального глобуса в зачете индивидуальных гонок. В топ-5 этой в этой дисциплине перед гонкой чемпионата мира входят Стурла Легрейд (114 очков), Александр Логинов (91), Кантен Фийон-Майе (91), Йоханнес Бё (85) и Лукас Хофер (64).

Ранее UA-Футбол сообщал, что у женщин индивидуальную гонку на чемпионате мира выиграла чешка Маркета Давидова.

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В статье: Артем Прима Дмитрий Пидручный Артем Тищенко Антон Дудченко чемпионат мира по биатлону-2021
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