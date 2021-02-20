Юлия Джима: На самом деле, было очень трудно, я даже боялась бежать

Украинская биатлонистка Юлия Джима прокомментировала бронзовую награду в эстафете на Чемпионате мира 2021 в Поклюке. Ее слова цитирует UA:Перший:

"Спасибо за поздравления. На самом деле, было очень трудно, я даже боялась бежать. Было трудно собраться морально. Функционально себя чувствую более-менее, но морально чувствую себя очень трудно. Были вчера сомнения бежать или нет, не хотела подвести команду. Но слава Богу, только два дополнительных на стойке, без штрафного круга (улыбается). Сложилось для нас все очень хорошо. Два раза быть четвертыми в эстафете - очень трудно. Если бы снова были четвертыми, то я бы расплакалась. Все девушки молодцы.

У меня последние два чемпионата мира так складываются, что я очень нервничаю после индивидуальной гонки. В прошлом году я боролась за малый Хрустальный глобус. И, как назло, эстафета сразу после индивидуалки. Но я понимала, что девочки ждут, надеются на меня. Мне всегда трудно в этот момент" - сказала она.