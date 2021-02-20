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Юрай Санитра: Жаль, что нет темных волос уже, стал бы снова седой

Биатлон
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Комментарий тренера команды

Юрай Санитра: Жаль, что нет темных волос уже, стал бы снова седой

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал бронзовую награду в эстафете на Чемпионате мира 2021 в Поклюке. Его слова цитирует UA:Перший:

"Жаль, что нет темных волос уже, стал бы снова седой. Многие люди не доверяли составу. Но это был самый сильный состав из того, что мы имеем в Поклюке. Все отрабатоли на максимум. На протяжении всей гонки были впереди.

Подарком стала медаль для Украины. Конкуренция была очень сильная, сейчас уже труднее завоевать медаль, чем 5 лет назад" - сказал он.

Комментарий Юлии Джими

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В статье: Юрай Санитра
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