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Юрай Санитра: Жаль, что нет темных волос уже, стал бы снова седой
Комментарий тренера команды
Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал
"Жаль, что нет темных волос уже, стал бы снова седой. Многие люди не доверяли составу. Но это был самый сильный состав из того, что мы имеем в Поклюке. Все отрабатоли на максимум. На протяжении всей гонки были впереди.
Подарком стала медаль для Украины. Конкуренция была очень сильная, сейчас уже труднее завоевать медаль, чем 5 лет назад" - сказал он.
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