Артем Прима не выступит в гонке преследования в Нове Место

Украинский биатлонист Артем Прима пропустит мужскую гонку преследования в рамках восьмого этапа Кубка мира 2020/2021 в чешском Нове Место.

Об этом сообщил главный тренер нашей команды Юрай Санитра. Отмечается, что такое решение спортсмен принял совместно с тренерским штабом.

Прима должен был стартовать с 44 места с отставанием в 1 минуту 35 секунд.

Таким образом, в мужском персьюте выступят только два украинца - Дмитрий Пидручный (+53с.) и Артем Тищенко (+1.25,6с.).