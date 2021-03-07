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Артем Прима не выступит в гонке преследования в Нове Место
Украинец пропустит персьют
Украинский биатлонист Артем Прима пропустит мужскую гонку преследования в рамках восьмого этапа Кубка мира 2020/2021 в чешском Нове Место.
Об этом сообщил главный тренер нашей команды Юрай Санитра. Отмечается, что такое решение спортсмен принял совместно с тренерским штабом.
Прима должен был стартовать с 44 места с отставанием в 1 минуту 35 секунд.
Таким образом, в мужском персьюте выступят только два украинца - Дмитрий Пидручный (+53с.) и Артем Тищенко (+1.25,6с.).
Напомним, что Юлия Джима
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