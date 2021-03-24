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Перед стартом Кубка мира UA-Футбол опубликовал прогноз на сезон. И вот что из этого получилось
Спойлер – мы заслужили немало штрафных кругов
фото biathlonworld.com
На UA-Футбол в конце ноября прошлого года, за несколько дней до старта биатлонного сезона 2020-2021, вышли два материала с прогнозами на обладателей малых хрустальных глобусов. Между строк читалось, что у мужчин никто не сможет составить конкуренцию Йоханнесу Бё, а у женщин мы ожидали острую конкуренцию между группой биатлонисток из Скандинавии и на тот момент действующей королевой Кубка мира Доротеей Вирер.
Итак, пришло время сравнить ожидания с реальностью.
Что прогнозировал UA-Футбол?
Мужчины: Йоханнес Бё (Норвегия): «Йоханнес Бё является быстрейшим среди лыжников, а его прошлогодние 91,7% точности в стрельбе в спринтах оставляют конкурентам лишь теоретические шансы на борьбу за глобус в этой дисциплине. Нельзя исключать, что в новом сезоне Бё-младший потерпит одну или даже несколько неудач в спринтах, но на дистанции побить норвежца кажется нереальной задачей».
Женщины: Марте Олсбю-Ройселанд (Норвегия): «Херрманн снова будет одним из претендентов на глобус, но не главным фаворитом. Эта роль больше к лицу Марте Олсбю-Ройселанд – именно норвежка в сезоне 2019-2020 в среднем за гонку в спринтах набирала наибольшее количество очков и именно она стала чемпионкой мира в Антхольце».
Как получилось на самом деле?
Мужчины: Йоханнес Бё (Норвегия). Формально мы оказались правы со ставкой на Бё-младшего и его превосходством на дистанции, но как не отметить, что в прошедшем сезоне норвежцу удалось выиграть лишь 3 спринта из 10, причем свою последнюю победу в этой дисциплине новоиспеченный трехкратный чемпион Кубка мира отпраздновал целых два месяца назад в Оберхофе. Йоханнес ни в чем не уступал себе прошлогоднему на лыжне, а вот на стрельбище его точность в спринтах просела до 86%. Три последних спринта сезона Бё-младший завершил за пределами цветочной церемонии. Предполагаемой тотальной гегемонией здесь и не пахло.
Женщины: Тириль Экхофф (Норвегия). До последнего сезона Экхофф четырежды в карьере попадала в топ-10 в спринтерской классификации и несомненно входила в список претенденток на глобус, однако ужасные стрелковые показатели в коротких гонках (67%, 73,8% и 76,3% в трех предыдущих сезонов) не позволяли ей котироваться наравне с Марте Олсбю-Ройселанд.
Экхофф в двух стартовых спринтах сезона взяла лишь 34 очка при прежних проблемах на стрельбище, а дальше началось что-то невероятное. После серебра в Хохфильцене Тириль выдала беспрецедентную в истории биатлона серию из семи выигранных спринтов подряд, включая и второй в карьере триумф на чемпионате мира.
Biathlon???????? - Most sprint victories in the women's World Cup— Gracenote Olympic (@GracenoteGold) March 19, 2021
18 - Magdalena Neuner????????
13 - Tiril Eckhoff???????? (+1)
13 - Magdalena Forsberg????????
12 - Uschi Disl????????#ost21 #biathlon
Характерно, что по ходу этой сумасшедшей серии Экхофф ни разу не позволила себе больше одного штрафного круга. Она просто не оставляла никому шансов своим феноменальным ускорением на последнем круге – в таком стиль норвежка вырывала победы из рук Доротеи Вирер, Дениз Херрманн и нашей Юлии Джимы. Прежде никто так не доминировал в спринтах, как Тириль Экхофф. Даже Магдалена Нойнер.
Что прогнозировал UA-Футбол?
Мужчины: Йоханнес Бё (Норвегия): «И в этой дисциплине сложно игнорировать показатели Йоханнеса Бё. Норвежец в прошлом сезоне выиграл два из четырех пасьютов, еще однажды был вторым, а в финальной гонке сезона в Контиолахти занял четвертое место. Он не стал первым только из-за пропуска одного преследования в Германии. Со стрельбой у Бё-младшего также был полный порядок – рекордные в карьере 91,3% или же всего семь промахов в четырех гонках, что вполне допустимо, учитывая его превосходные показатели на лыжне».
Женщины: Доротея Вирер (Италия): «Когда речь заходит о преследовании, на первый план выходит Доротея Вирер. Итальянка закончила шесть сезонов подряд в топ-5 этой дисциплины, причем только в сезоне 2014-2015 она минимально ухудшила свою позицию в малом зачете относительно результатов в спринте. Если Вирер продолжит стабильно заезжать в топ-5 в спринтах (а она делает это последние 6 лет), то в гонках преследования малый хрустальный глобус от нее никуда не денется».
Как получилось на самом деле?
Мужчины: Стурла Легрейд (Норвегия). Судьба глобуса в этой дисциплине решилась на последнем огневом рубеже заключительного преследования сезона в Эстерсунде, когда Йоханнес Бё пустил три пули в «молоко» и передал награду в руки сенсационному Легрейду, который при одинаковом количестве очков с Бё-младшим опередил соотечественника за счет большего количества побед. Неподалеку от дуэта норвежцев расположился и двукратный чемпион мира в пасьютах Эмильен Жаклен, которому побороться за глобус помешала низкая стартовая позиция на шведском этапе.
Sturla Holm Laegreid wins the final Men Pursuit of this winter - and with it more Crystal! ????????https://t.co/bk5aBBso9Q | #ost21 pic.twitter.com/DCepDPCn6I— IBU World Cup (@IBU_WC) March 20, 2021
Легрейд в преследованиях выжимал максимум из своих блистательных стрелковых показателей, заработав в 8 гонках всего 12 кругов штрафа. Стурла только в одном преследовании не смог подтвердить свой результат в спринте, зато ярких моментов от норвежца было достаточно – тут и победа в Эстерсунде после 6-го места в спринте, и триумф в Оберхофе, и прорыв в топ-4 с 22-й позиции в Контиолахти.
Женщины: Тириль Экхофф (Норвегия). Сложно проиграть глобус в преследовании, когда ты в 6 из 8 гонок стартуешь первой. Экхофф и не проиграла – Тириль в пасьютах сохранила свою впечатляющую стрелковую статистику (88%) и выиграла 6 преследований из 8. Королева Кубка мира только однажды не смогла защитить победу в спринте, когда на финальном этапе сезона в Эстерсунде пропустила вперед Марте Олсбю-Ройселанд.
Самым же памятным для Экхофф стал пасьют в Контиолахти, когда Тириль с идеальной стрельбой совершила прорыв с 8-го места, хладнокровно переиграв на финальном огневом рубеже Олсбю-Ройселанд и чемпионку спринта Ханну Эберг.
Что прогнозировал UA-Футбол?
Мужчины: Йоханнес Бё (Норвегия): «Честно говоря, очень сложно найти аргументы против победы Йоханнеса Бё и в зачете гонок с массового старта. А как может быть иначе, если норвежец в прошлом сезоне стал первым, несмотря на пропуск гонки в Оберхофе. Всего же Бё-младший за два последних сезона выиграл шесть из девяти масс-стартов, а еще в двух гонках с четырьмя огневыми рубежами финишировал на подиуме».
Женщины: Марте Олсбю-Ройселанд (Норвегия): «Марте Олсбю-Ройселанд в сезоне 2019-2020 в зачете масс-стартов заняла лишь 8-е место, но этому есть логическое объяснение, ведь норвежка пропустила две из пяти гонок на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Олсбю-Ройселанд три года подряд заканчивает в топ-10 в зачете масс-стартов. Вирер, Экхофф, Херрманн и Эберг подобным похвастаться не могут».
Как получилось на самом деле?
Мужчины: Тарье Бё (Норвегия). В масс-стартах в сезоне 2020-2021 побеждали пять разных биатлонистов – на рядовых этапах Кубка мира сильнейшими в 15-километровых гонках с четырьмя стрельбами становились Арнд Пайффер, Тарье Бё, Йоханнес Бё и Симон Дестье, а на чемпионате мира в Поклюке самыми вескими оказались аргументы Стурлы Легрейда.
Secured on the last loops! Today's mass starts went down to the wire - and with it the decisions in the discipline globes. ????— IBU World Cup (@IBU_WC) March 21, 2021
Ingrid Landmark Tandrevold wins her first-ever. @tarjei_boe wins his first in ten years. ✨
????Manzoni/IBU | #biathlon | #ost21 pic.twitter.com/YTN4kAo5KZ
Логично, что глобус оказался в руках у самого стабильного, а таковым стал Тарье Бё. Норвежец только в одном из пяти масс-стартов не попал в цветочную церемонию, а в двух гонках фигурировал на подиуме. Теперь в богатой коллекции наград Бё-старшего не хватает только глобуса в индивидуальных гонках.
Женщины: Ингрид-Ландмарк Тандреволд (Норвегия). Борьба за глобус в этой дисциплине в прямом смысле шла до последних метров. Если бы в финальной гонке сезона в Эстерсунде Франциска Пройсс опередила бы Динару Алимбекову и финишировала сразу позади Тандреволд, то глобус достался бы именно ей.
Тандреволд же ухитрилась взять глобус после 12-го места в Хохфильцене и 28-го в Антхольце. Перед последней гонкой в Швеции норвежка в малом зачете занимала лишь 9-е место в 49 очках от победительницы двух масс-стартов в Оберхофе и Антхольце Жюльи Симон, но француженка в Эстерсунде заработала 15 (!) кругов штрафа и самоустранилась из борьбы за глобус, открыв путь для многочисленной группы претенденток. Самой удачливой оказалась норвежка.
Что прогнозировал UA-Футбол?
Мужчины: Йоханнес Бё (Норвегия): «Норвежец в двух из трех последних сезонах брал глобус в индивидуальных гонках, а на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане в борьбе за золото драматично обставил Мартена Фуркада – эталонного специалиста по индивидуальным гонкам. Просто взгляните на стрелковые показатели Йоханнеса в индивидуалках за последние 4 года – 90%, 95%, 90%, 93%!».
Женщины: Ханна Эберг (Швеция): «Эберг и Вирер близки друг к другу по достижениям в индивидуалках, но все же преимущество за шведкой. Все дело в том, что Эберг реже позволяет себе проваливаться в любимой дисциплине, в то время как Вирер с момента взятия малого хрустального глобуса в сезоне 2015-2016 в шести гонках не попадала в топ-10, а однажды даже упала за пределы очковой зоны. Эберг же после триумфа в олимпийском Пхенчхане ни разу не покинула десятку сильнейших».
Как получилось на самом деле?
Мужчины: Стурла Легрейд (Норвегия). Было бы удивительно, если бы глобус в этой дисциплине не достался биатлонисту с 92% точности на стрельбище, а в индивидуалках Легрейд стрелял еще лучше, закрыв 58 из 60 мишеней (96,7%)!
Единственным человеком, сумевшим обойти Легрейда в индивидуальной гонке, стал россиянин Александр Логинов. И именно в этой гонке на этапе в Антхольце Стурла заработал две единственных минуты штрафа. На чемпионате мира в Поклюке и на первом этапе сезона в Контиолахти вице-чемпион Кубка мира на стрельбище не промахивался.
Женщины: Лиза Тереза Хаузер (Австрия) и Доротея Вирер (Италия). Когда Хаузер в первой гонке сезона в Контиолахти заняла 38-е место, она даже в самых сладких снах едва ли представляла, что станет обладательницей малого хрустального глобуса. В Антхольце Хаузер не пустила на первое место нашу Юлию Джиму, а на чемпионате мира стала четвертой и разделила с Доротеей Вирер победу в этой дисциплине.
Итальянка после первого места в Контиолахти замкнула топ-4 на домашнем этапе в Антхольце, а на чемпионате мира довольствовалась девятым местом. Вирер была стабильней Хаузер по сезону, но вычет худшей гонки помог лидеру сборной Австрии сравняться с итальянкой. Справедливо это или нет? Регламент есть регламент.
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