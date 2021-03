Перед стартом Кубка мира UA-Футбол опубликовал прогноз на сезон. И вот что из этого получилось

Йоханнес Бё против французов. Кто разыграет глобусы в новом сезоне Кубка мира?

Вирер, Экхофф, Херрманн или кто-то еще? Кто будет задавать темп в Кубке мира?

На UA-Футбол в конце ноября прошлого года, за несколько дней до старта биатлонного сезона 2020-2021, вышли два материала с прогнозами на обладателей малых хрустальных глобусов. Между строк читалось, что у мужчин никто не сможет составить конкуренцию Йоханнесу Бё, а у женщин мы ожидали острую конкуренцию между группой биатлонисток из Скандинавии и на тот момент действующей королевой Кубка мира Доротеей Вирер.

Итак, пришло время сравнить ожидания с реальностью.

Спринты

Мужчины: Йоханнес Бё (Норвегия): «Йоханнес Бё является быстрейшим среди лыжников, а его прошлогодние 91,7% точности в стрельбе в спринтах оставляют конкурентам лишь теоретические шансы на борьбу за глобус в этой дисциплине. Нельзя исключать, что в новом сезоне Бё-младший потерпит одну или даже несколько неудач в спринтах, но на дистанции побить норвежца кажется нереальной задачей».

Женщины: Марте Олсбю-Ройселанд (Норвегия): «Херрманн снова будет одним из претендентов на глобус, но не главным фаворитом. Эта роль больше к лицу Марте Олсбю-Ройселанд – именно норвежка в сезоне 2019-2020 в среднем за гонку в спринтах набирала наибольшее количество очков и именно она стала чемпионкой мира в Антхольце».

Мужчины: Йоханнес Бё (Норвегия). Формально мы оказались правы со ставкой на Бё-младшего и его превосходством на дистанции, но как не отметить, что в прошедшем сезоне норвежцу удалось выиграть лишь 3 спринта из 10, причем свою последнюю победу в этой дисциплине новоиспеченный трехкратный чемпион Кубка мира отпраздновал целых два месяца назад в Оберхофе. Йоханнес ни в чем не уступал себе прошлогоднему на лыжне, а вот на стрельбище его точность в спринтах просела до 86%. Три последних спринта сезона Бё-младший завершил за пределами цветочной церемонии. Предполагаемой тотальной гегемонией здесь и не пахло.

Женщины: Тириль Экхофф (Норвегия). До последнего сезона Экхофф четырежды в карьере попадала в топ-10 в спринтерской классификации и несомненно входила в список претенденток на глобус, однако ужасные стрелковые показатели в коротких гонках (67%, 73,8% и 76,3% в трех предыдущих сезонов) не позволяли ей котироваться наравне с Марте Олсбю-Ройселанд.

Экхофф в двух стартовых спринтах сезона взяла лишь 34 очка при прежних проблемах на стрельбище, а дальше началось что-то невероятное. После серебра в Хохфильцене Тириль выдала беспрецедентную в истории биатлона серию из семи выигранных спринтов подряд, включая и второй в карьере триумф на чемпионате мира.

Характерно, что по ходу этой сумасшедшей серии Экхофф ни разу не позволила себе больше одного штрафного круга. Она просто не оставляла никому шансов своим феноменальным ускорением на последнем круге – в таком стиль норвежка вырывала победы из рук Доротеи Вирер, Дениз Херрманн и нашей Юлии Джимы. Прежде никто так не доминировал в спринтах, как Тириль Экхофф. Даже Магдалена Нойнер.

Гонки преследования

Мужчины: Йоханнес Бё (Норвегия): «И в этой дисциплине сложно игнорировать показатели Йоханнеса Бё. Норвежец в прошлом сезоне выиграл два из четырех пасьютов, еще однажды был вторым, а в финальной гонке сезона в Контиолахти занял четвертое место. Он не стал первым только из-за пропуска одного преследования в Германии. Со стрельбой у Бё-младшего также был полный порядок – рекордные в карьере 91,3% или же всего семь промахов в четырех гонках, что вполне допустимо, учитывая его превосходные показатели на лыжне».

Женщины: Доротея Вирер (Италия): «Когда речь заходит о преследовании, на первый план выходит Доротея Вирер. Итальянка закончила шесть сезонов подряд в топ-5 этой дисциплины, причем только в сезоне 2014-2015 она минимально ухудшила свою позицию в малом зачете относительно результатов в спринте. Если Вирер продолжит стабильно заезжать в топ-5 в спринтах (а она делает это последние 6 лет), то в гонках преследования малый хрустальный глобус от нее никуда не денется».

Мужчины: Стурла Легрейд (Норвегия). Судьба глобуса в этой дисциплине решилась на последнем огневом рубеже заключительного преследования сезона в Эстерсунде, когда Йоханнес Бё пустил три пули в «молоко» и передал награду в руки сенсационному Легрейду, который при одинаковом количестве очков с Бё-младшим опередил соотечественника за счет большего количества побед. Неподалеку от дуэта норвежцев расположился и двукратный чемпион мира в пасьютах Эмильен Жаклен, которому побороться за глобус помешала низкая стартовая позиция на шведском этапе.

Sturla Holm Laegreid wins the final Men Pursuit of this winter - and with it more Crystal! ???????? https://t.co/bk5aBBso9Q | #ost21 pic.twitter.com/DCepDPCn6I

Легрейд в преследованиях выжимал максимум из своих блистательных стрелковых показателей, заработав в 8 гонках всего 12 кругов штрафа. Стурла только в одном преследовании не смог подтвердить свой результат в спринте, зато ярких моментов от норвежца было достаточно – тут и победа в Эстерсунде после 6-го места в спринте, и триумф в Оберхофе, и прорыв в топ-4 с 22-й позиции в Контиолахти.

Женщины: Тириль Экхофф (Норвегия). Сложно проиграть глобус в преследовании, когда ты в 6 из 8 гонок стартуешь первой. Экхофф и не проиграла – Тириль в пасьютах сохранила свою впечатляющую стрелковую статистику (88%) и выиграла 6 преследований из 8. Королева Кубка мира только однажды не смогла защитить победу в спринте, когда на финальном этапе сезона в Эстерсунде пропустила вперед Марте Олсбю-Ройселанд.

Самым же памятным для Экхофф стал пасьют в Контиолахти, когда Тириль с идеальной стрельбой совершила прорыв с 8-го места, хладнокровно переиграв на финальном огневом рубеже Олсбю-Ройселанд и чемпионку спринта Ханну Эберг.

Масс-старты

Мужчины: Йоханнес Бё (Норвегия): «Честно говоря, очень сложно найти аргументы против победы Йоханнеса Бё и в зачете гонок с массового старта. А как может быть иначе, если норвежец в прошлом сезоне стал первым, несмотря на пропуск гонки в Оберхофе. Всего же Бё-младший за два последних сезона выиграл шесть из девяти масс-стартов, а еще в двух гонках с четырьмя огневыми рубежами финишировал на подиуме».

Женщины: Марте Олсбю-Ройселанд (Норвегия): «Марте Олсбю-Ройселанд в сезоне 2019-2020 в зачете масс-стартов заняла лишь 8-е место, но этому есть логическое объяснение, ведь норвежка пропустила две из пяти гонок на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Олсбю-Ройселанд три года подряд заканчивает в топ-10 в зачете масс-стартов. Вирер, Экхофф, Херрманн и Эберг подобным похвастаться не могут».

Мужчины: Тарье Бё (Норвегия). В масс-стартах в сезоне 2020-2021 побеждали пять разных биатлонистов – на рядовых этапах Кубка мира сильнейшими в 15-километровых гонках с четырьмя стрельбами становились Арнд Пайффер, Тарье Бё, Йоханнес Бё и Симон Дестье, а на чемпионате мира в Поклюке самыми вескими оказались аргументы Стурлы Легрейда.

Secured on the last loops! Today's mass starts went down to the wire - and with it the decisions in the discipline globes. ????



Ingrid Landmark Tandrevold wins her first-ever. @tarjei_boe wins his first in ten years. ✨



????Manzoni/IBU | #biathlon | #ost21 pic.twitter.com/YTN4kAo5KZ