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Елена Пидгрушна поздравила медиков с профессиональным праздником. Фото

Биатлон
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Благодарность за тяжелую работу

Елена Пидгрушна поздравила медиков с профессиональным праздником. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушна (Билосюк) поздравила украинских медиков с профессиональным праздником. Соответствующий пост она разместила на своей официальной странице в Instagram.

"С Днем медицинского работника!

В моей спортивной карьере не перечислить вас всех по именам. Но каждому из вас спасибо за поддержку, заботу, профессионализм.

В моих победах есть и ваша большая заслуга!"

Елена Пидгрушна поздравила медиков с профессиональным праздником. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее сборная Украины по волейболу вышла в финал Золотой Евролиги.

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В статье: Елена Пидгрушна
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