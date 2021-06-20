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Елена Пидгрушна поздравила медиков с профессиональным праздником. Фото
Благодарность за тяжелую работу
Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушна (Билосюк) поздравила украинских медиков с профессиональным праздником. Соответствующий пост она разместила на своей официальной странице в Instagram.
"С Днем медицинского работника!
В моей спортивной карьере не перечислить вас всех по именам. Но каждому из вас спасибо за поддержку, заботу, профессионализм.
В моих победах есть и ваша большая заслуга!"
Напомним, что ранее сборная Украины по волейболу
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