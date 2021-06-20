Елена Пидгрушна поздравила медиков с профессиональным праздником. Фото

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушна (Билосюк) поздравила украинских медиков с профессиональным праздником. Соответствующий пост она разместила на своей официальной странице в Instagram.

"С Днем медицинского работника!

В моей спортивной карьере не перечислить вас всех по именам. Но каждому из вас спасибо за поддержку, заботу, профессионализм.

В моих победах есть и ваша большая заслуга!"