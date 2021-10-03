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Урош Велепец: Чемпионат Украины воспринимаем как тренировку перед стартом зимнего сезона
Комментарий наставника команды
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Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец прокомментировал готовность команды к новому сезону. Его слова цитирует Суспільне:
"Мы провели уже пять сборов. Чемпионат Украины воспринимаем как тренировку перед стартом зимнего сезона. Смотрим, какие ощущения у спортсменок, результат сейчас не так важен.
Мы выполнили работу, впереди еще два месяца серьезной подготовки. Надеемся, что сможем поднять уровень каждой спортсменки на какой-то процент.
Когда у тебя выступает одна спортсменка, то легче сказать, доволен или нет. Когда их у тебя шесть, семь, восемь ... Например, Катя Бех в преследовании сделала пять промахов при стрельбе лежа, это на нее совсем не похоже. При этом бежала хорошо. В целом одними доволен, а другим - нет" - сказал он.
Напомним, что ранее Велепец
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