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Велепец назвал двух биатлонисток, которые точно выступят на Олимпиаде

Биатлон
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Они это заслужили 

Велепец назвал двух биатлонисток, которые точно выступят на Олимпиаде

https://www.biathlon.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец рассказал, кто из его подопечных точно выступит на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Его слова цитирует biathlon.com.ua:

"Я уже говорил, что сейчас у нас две девушки уже готовятся к Олимпиаде – это Елена и Юля, и мы не хотим оказывать на них дополнительное давление ни физическое, ни моральное. Юля – лидер команды последних двух сезонов, а Елена нам нужна как финиш эстафеты, поскольку на последний этап у нас пока нет достойной сменщицы. А за оставшиеся три места девушки будут бороться. И со своей стороны могу пообещать, что мы выберем лучших. И что важно: главное – не попасть на Олимпиаду, главное – на Олимпиаде показывать самые высокие стандарты" – сказал Урош.

Напомним, что ранее стало известно, кто не выступит на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

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В статье: Урош Велепец
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