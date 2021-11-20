Велепец назвал двух биатлонисток, которые точно выступят на Олимпиаде

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец рассказал, кто из его подопечных точно выступит на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Его слова цитирует biathlon.com.ua:

"Я уже говорил, что сейчас у нас две девушки уже готовятся к Олимпиаде – это Елена и Юля, и мы не хотим оказывать на них дополнительное давление ни физическое, ни моральное. Юля – лидер команды последних двух сезонов, а Елена нам нужна как финиш эстафеты, поскольку на последний этап у нас пока нет достойной сменщицы. А за оставшиеся три места девушки будут бороться. И со своей стороны могу пообещать, что мы выберем лучших. И что важно: главное – не попасть на Олимпиаду, главное – на Олимпиаде показывать самые высокие стандарты" – сказал Урош.