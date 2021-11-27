Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужская индивидуальная гонка в Эстерсунде. LIVE

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию первого старта сезона в мужской программе Кубка мира 2021-2022 – в 16:00 по киевскому времени в Эстерсунде (Швеция) начнется индивидуальная гонка с четырьмя заездами на стрельбище и минутным штрафом за каждый промах.

Следить за главными событиями индивидуальной гонки при участии пятерых биатлонистов сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонистов:

27. Дмитрий Пидручный

37. Антон Дудченко

40. Богдан Цымбал

66. Денис Насыко

114. Андрей Доценко

БИАТЛОН ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

16:56. Пидручный застрелился на решающей стрельбе

Две минуты штрафа – и Дмитрий опустился на 10-е место. А был шанс зацепиться даже за топ-3.

16:55. У Насыко промах на стойке

Денис идет 39-м после второй стрельбы.

16:53. Дудченко и Цымбал точны на третьей стрельбе

Богдан идет на 28-м месте, Антон замыкает топ-30.

16:50. Легрейд приближается к победе – после третьего подряд безупречного огневого рубежа норвежец защитил лидерство с 32-секундным отрывом от Тарье Бё.

16:48. Индивидуальная гонка подбирается к экватору:

16:46. Пидручный ворвался в топ-4!

Дмитрий закрыл все мишени на третьей стрельбе и проигрывает Тарье Бё 57,6 секунды!

16:45. Насыко точен на лежке!

Украинский дебютант Кубка мира покинул стрельбище на 29-м месте (+47,1).

16:43. Йоханнес Бё снова безупречно отработал стойку, но с двумя минутами штрафа на лежке победитель Кубка мира сегодня на победу рассчитывать не может.

16:41. Цымбал и Дудченко сделали по промаху на второй стрельбе

Украинцы за пределами топ-30 и на очки пока не претендуют.

16:38. Легрейд становится главным фаворитом! У норвежца 10 из 10 на экваторе гонки и первое место с 7-секундным отрывом от ближайшего преследователя.

16:36. Пидручный закрыл все мишени на стойке!

Дмитрий поднялся на 9-е место (+1:15.8).

16:34. Промежуточное положение в топ-10:

16:33. У Йоханнеса Бё еще одна минута штрафа после третьей стрельбы. Претендовать на победу теперь будет сложновато.

16:31. Цымбал допустил один промах на первой стрельбе, Дудченко – два

Оба украинца идут за пределами топ-25.

16:28. Легрейд закрыл все мишени на первой стрельбе – норвежец замыкает топ-3 (+9,8). А новым лидером после лежки стал швед Йеспер Нелин.

16:25. Пидручный допустил один промах на лежке

У Дмитрия 16-е место с отставанием в 1 минуту и 19 секунд от нового лидера Тарье Бё.

16:23. Йоханнес Бё идеально отработал вторую стрельбу. А Эмильен Жаклен допустил один промах на первом огневом рубеже.

16:20. Хофер, Долль, Самуэльссон, Понсиулома – все мажут. Лидерство после первой стрельбы неожиданно захватил немец Реес.

16:17. Дмитрий Пидручный уже на трассе. Минут через 6-7 украинец прибудет на стрельбище.

16:14. Кантен Фийон-Майе на первой лежке совершил два промаха. Что ж, француза можно вычеркивать из списка претендентов на победу.

16:11. Йоханнес Бё промахивается последним выстрелом! Скорость при нем, но все же минута штрафа – это минута штрафа.

16:06. В ожидании первой стрельбы не будет лишним напомнить, что в прошлом сезоне обе индивидуальных гонки выиграл норвежец Стурла Легрейд.

16:00. Гонка стартовала!

15:45. Победитель трех последних сезонов в Кубке мира Йоханнес Бё стартует вторым.

Полный старт-лист индивидуальной гонки

15:30. Добрый день! На UA-Футбол стартует текстовая трансляция мужской индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. Болгарин Владимир Илиев под №1 уйдет на 20-километровую дистанцию в 16:00 по киевскому времени.