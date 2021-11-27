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Главный тренер сборной Украины прокомментировал готовность Джимы к сезону

Биатлон
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Слова наставника команды

Главный тренер сборной Украины прокомментировал готовность Джимы к сезону

https://xsport.ua

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец прокомментировал готовность лидера нашей команды Юлии Джимы к старту нового сезона. Его слова цитирует Суспільне:

"Призовые места для Джимы? Такой результат не планируешь, он должен получиться. Будет стрелять и бежать, как она умеет, но это зависит не только от нее. Думаю, что соперниц у нее на этом уровне по меньшей мере 30 и в индивидуальной гонке каждая из них может быть в топ-3. Поэтому будем надеяться, что никакого давления она не испытывает. Это первая гонка, которую нужно пробежать и отстрелять.

Потом от этого отталкиваться: смотреть, что не так и что можно доделать. Сезон – длинный, и, как я говорил, наши цели в феврале, а потому будем начинать без сильного давления" – сказал он.

Напомним, что ранее Дмитрий Пидручный рассказал о подготовке к сезону.

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В статье: Урош Велепец
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