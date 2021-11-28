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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужской спринт в Эстерсунде. Как это было
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию спринтерской гонки в рамках первого этапа Кубка мира 2021-2022 в шведском Эстерсунде. В 14:45 по киевскому времени в мужчины пробегут 10 километров с двумя стрельбами.
Следить за главными событиями спринта при участии пятерых биатлонисток сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Стартовые позиции украинских биатлонистов:
28. Дмитрий Пидручный
33. Антон Дудченко
43. Богдан Цымбал
85. Денис Насыко
109. Андрей Доценко
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15:59. Будем прощаться. UA-Футбол благодарит за внимание. Любите биатлон и оставайтесь с нами!
15:57. Украина делегировала в топ-25 Дмитрия Пидручного (21-е место) и Антона Дудченко (24-е).
Богдан Цымбал, Денис Насыко и Андрей Доценко далеко за пределами очковой зоны.
15:53. В топ-10 изменений уже не будет:
Себастьян Самуэльссон празднует вторую личную победу в карьере. Впервые швед выиграл гонку Кубка мира в декабре 2020 года, когда в Контиолахти стал первым в преследовании.
15:49. Доценко мажет на лежке
С одним кругом штрафа украинец 93-м (+1:12.4).
15:47. Насыко на стойке допустил еще два промаха
Денис идет на 85-м месте…
15:40. Кристиансен отобрал серебро у Йоханнеса Бё!
А топ-10 выглядит так:
15:37. Насыко на лежке совершил два промаха
В дебютном спринте на уровне Кубка мира Денис занимает промежуточное 79-е место.
15:33. Ветле-Сьястад Кристиансен с двумя нулями ушел на последний круг с третьим графиком (+6,2)!
15:32. Цымбал финишировал на 32-м месте
Будем объективны – Богдан сегодня не попадет в очковую зону.
15:28. Ситуация на финише спринта:
15:26. Пидручный и Дудченко – в топ-15
Антон на последнем круге снова переиграл Дмитрия, но отыграть 12 секунд ему все же не удалось.
15:24. Цымбал на стойке ушел на 150 метров штрафа
Украинец идет 29-м (+1:25.9).
15:19. У Дудченко промах на стойке
Антон убежал на последний круг на 16-м месте (+1:04.1).
15:18. Йоханнес Бё на финише проиграл Самуэльссону 12,2 секунды.
15:17. Пидручный – в топ-10!
Идеальная стойка от Дмитрия – 52 секунды украинец проигрывает графику Самуэльссона.
15:16. Цымбал закрыл все мишени на лежке
Богдан покинул стрельбище на 25-м месте (+35,6).
15:12. Самуэльссон и Йоханнес Бё ведут борьбу за победу!
15:10. Дудченко попадает на лежке!
У Антона 15-й график (+28,1).
15:08. Пидручный – 5 из 5 на лежке!
Но скорость на лыжне сегодня у Дмитрия средняя – поэтому лишь 14-е место (+30,7).
15:02. Йоханнес Бё четко отработал лежку, но он не первый! Норвежец проигрывает 5,9 секунды Себастьяну Самуэльссону.
14:59. Нелин, Фак, Воробей, Долль, Логинов – все справляются с первой стрельбой.
14:55. Йоханнес Бё ушел на дистанцию под 18-м номером.
14:51. Первым на трассу ушел словенский ветеран Якоб Фак.
Take it away, Jakov! The 34-year-old winner of last winter's (not-so-official) Silver Bib gets us underway. ????☺— BMW IBU World Cup (@IBU_WC) November 28, 2021
Follow the Men 10km Sprint live on https://t.co/bk5aBBso9Q ???? pic.twitter.com/vqlxQtUGLu
14:45. Гонка стартовала!
14:25. Статус лучшего спринтера современности принадлежит Йоханнесу Бё – трехкратный победитель Кубка мира в прошлом сезоне выиграл эту дисциплину с отрывом в 40 баллов от Стурлы Легрейда.
14:15. UA-Футбол приглашает вместе с нами последить за событиями мужского спринта на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Гонка стартует ровно через 30 минут!
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