Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужской спринт в Эстерсунде. Как это было

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию спринтерской гонки в рамках первого этапа Кубка мира 2021-2022 в шведском Эстерсунде. В 14:45 по киевскому времени в мужчины пробегут 10 километров с двумя стрельбами.

Следить за главными событиями спринта при участии пятерых биатлонисток сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонистов:

28. Дмитрий Пидручный

33. Антон Дудченко

43. Богдан Цымбал

85. Денис Насыко

109. Андрей Доценко

Полный старт-лист спринта

15:57. Украина делегировала в топ-25 Дмитрия Пидручного (21-е место) и Антона Дудченко (24-е).

Богдан Цымбал, Денис Насыко и Андрей Доценко далеко за пределами очковой зоны.

15:53. В топ-10 изменений уже не будет:

Себастьян Самуэльссон празднует вторую личную победу в карьере. Впервые швед выиграл гонку Кубка мира в декабре 2020 года, когда в Контиолахти стал первым в преследовании.

15:49. Доценко мажет на лежке

С одним кругом штрафа украинец 93-м (+1:12.4).

15:47. Насыко на стойке допустил еще два промаха

Денис идет на 85-м месте…

15:40. Кристиансен отобрал серебро у Йоханнеса Бё!

А топ-10 выглядит так:

15:37. Насыко на лежке совершил два промаха

В дебютном спринте на уровне Кубка мира Денис занимает промежуточное 79-е место.

15:33. Ветле-Сьястад Кристиансен с двумя нулями ушел на последний круг с третьим графиком (+6,2)!

15:32. Цымбал финишировал на 32-м месте

Будем объективны – Богдан сегодня не попадет в очковую зону.

15:28. Ситуация на финише спринта:

15:26. Пидручный и Дудченко – в топ-15

Антон на последнем круге снова переиграл Дмитрия, но отыграть 12 секунд ему все же не удалось.

15:24. Цымбал на стойке ушел на 150 метров штрафа

Украинец идет 29-м (+1:25.9).

15:19. У Дудченко промах на стойке

Антон убежал на последний круг на 16-м месте (+1:04.1).

15:18. Йоханнес Бё на финише проиграл Самуэльссону 12,2 секунды.

15:17. Пидручный – в топ-10!

Идеальная стойка от Дмитрия – 52 секунды украинец проигрывает графику Самуэльссона.

15:16. Цымбал закрыл все мишени на лежке

Богдан покинул стрельбище на 25-м месте (+35,6).

15:12. Самуэльссон и Йоханнес Бё ведут борьбу за победу!

15:10. Дудченко попадает на лежке!

У Антона 15-й график (+28,1).

15:08. Пидручный – 5 из 5 на лежке!

Но скорость на лыжне сегодня у Дмитрия средняя – поэтому лишь 14-е место (+30,7).

15:02. Йоханнес Бё четко отработал лежку, но он не первый! Норвежец проигрывает 5,9 секунды Себастьяну Самуэльссону.

14:59. Нелин, Фак, Воробей, Долль, Логинов – все справляются с первой стрельбой.

14:55. Йоханнес Бё ушел на дистанцию под 18-м номером.

14:51. Первым на трассу ушел словенский ветеран Якоб Фак.

