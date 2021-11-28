Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Билосюк прокомментировала первую гонку сезона
Получилось не быстро
Украинская биатлонистка Елена Билосюк прокомментировала
"Думаю, по ходу еще можно добавлять. Это начало сезона, я никогда не отличалась быстрым ходом в декабре. Сначала нужно просмотреть анализ – насколько велик проигрыш. Тогда я точно скажу, расстроилась я или нет.
То, что тренеры запланировали во время подготовки, мы сделали. Плюс мы еще дополнительно оставались в Европе между сборами, чтобы не столкнуться с заболеваниями, коронавирусом, простудами и т.д. Сделали максимум из того, что могли.
Я всегда говорю, что незаменимых людей нет. Я очень надеюсь, что наша молодежь станет мне на пятки и я скажу, что смогу достойно уйти. Конечно, даже во время Олимпийских игр бегут те, кто сильнее того или иного момента. Нет такого, что Белосюк или Пидгрушная бежит последний этап из-за того, что она Пидгрушная" – сказала она.
Напомним, что ранее Дмитрий Пидручный
Популярное сейчас
- Удинезе – Дженоа. АУДИО онлайн трансляция матча 14-го тура Серии А
- Не бит, не крашен. Олимпик продает клубный автобус "В связи с закрытием футбольного клуба"
- Лопес – Камбосос: Видео двух невероятных нокдаунов
- Стало известно, какой телеканал покажет в Украине гонки Кубка мира по биатлону
- Король Нидерландов лично отвез Фейенорд в Прагу на матч Лиги конференций
- "Закатали рукава": Уотфорд смешно подколол Роналду в твиттере