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Билосюк прокомментировала первую гонку сезона

Биатлон
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Получилось не быстро

Билосюк прокомментировала первую гонку сезона

UA-Футбол
Новина українською

Украинская биатлонистка Елена Билосюк прокомментировала результаты первой для себя гонки сезона – спринта в шведском Эстерсунде. Ее слова цитирует Суспільне:

"Думаю, по ходу еще можно добавлять. Это начало сезона, я никогда не отличалась быстрым ходом в декабре. Сначала нужно просмотреть анализ – насколько велик проигрыш. Тогда я точно скажу, расстроилась я или нет.

То, что тренеры запланировали во время подготовки, мы сделали. Плюс мы еще дополнительно оставались в Европе между сборами, чтобы не столкнуться с заболеваниями, коронавирусом, простудами и т.д. Сделали максимум из того, что могли.

Я всегда говорю, что незаменимых людей нет. Я очень надеюсь, что наша молодежь станет мне на пятки и я скажу, что смогу достойно уйти. Конечно, даже во время Олимпийских игр бегут те, кто сильнее того или иного момента. Нет такого, что Белосюк или Пидгрушная бежит последний этап из-за того, что она Пидгрушная" – сказала она.

Напомним, что ранее Дмитрий Пидручный рассказал о своих планах на Олимпиаду.

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В статье: Елена Пидгрушна
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