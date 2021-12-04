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Тренер сборной Украины назвал состав женской команды на первую эстафету сезона

Биатлон
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Удачи, девушки

Тренер сборной Украины назвал состав женской команды на первую эстафету сезона

UA-Футбол
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Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец назвал состав нашей команды на первую эстафету сезона.

Так, в боевую четверку войдут Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко и Елена Белосюк.

Напомним, что сегодня, в 16:10, стартует мужская эстафетная гонка.

Результаты женского персьюта

Женская эстафета состоится 5 декабря. Старт в 13:35 по киевскому времени.

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В статье: Кубок мира по биатлону
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