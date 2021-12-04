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Тренер сборной Украины назвал состав женской команды на первую эстафету сезона
Удачи, девушки
Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец назвал состав нашей команды на первую эстафету сезона.
Так, в боевую четверку войдут Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко и Елена Белосюк.
Напомним, что сегодня, в 16:10, стартует мужская эстафетная гонка.
Женская эстафета состоится 5 декабря. Старт в 13:35 по киевскому времени.
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