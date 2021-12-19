Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джима и Пидручный представят Украину в традиционной Рождественской гонке 2021
Отличные новости для любителей биатлона
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские биатлонисты Юлия Джима и Дмитрий Пидручный станут участниками Рождественской гонки. Об этом сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Бринзак.
Вместо традиционного места проведения – стадион "Шальке" в Гельзенкирхене, на этот раз гонка состоится в Рупольдинге.
Гонка состоится 28 декабря. Среди других команд подтвердили участие Бенедикт Долль и Франциска Пройс, Матвей Елисеев и Евгения Буртасова, Эрик Лессер и Янина Хеттих.
Напомним, ранее Украина
Популярное сейчас
- Кучук - о Де Дзерби: Пусть когда-нибудь этот известный тренер попробует заложить фундамент с нуля
- Динамо само виновато, что упустило зимнее чемпионство. Что говорить о грандах УПЛ по итогам полугодия
- Дубинчак: Если меня снова вызовут в Киев, я буду делать все, чтобы проявить себя с лучшей стороны
- Блашко и Билосюк в топ-25 гонки преследования, а Джима сошла с дистанции. Как это было
- Репетиция золотой свадьбы. Капитан Динамо очень оригинально отметил юбилей с женой. ФОТО
- Даша Савина хвастается идеальной фигурой в купальнике на Мальдивах. ФОТО
Новости по теме
- 15:09 Весь спорт Нестабильные Пидручный и Джима, кризис Йоханнеса Бё и другие итоги этапа Кубка мира в Хохфильцене
- 10:21 Весь спорт Прима и Блашко первыми среди украинцев стартуют в спринте в Хохфильцене
- 15:36 Весь спорт Прогресс Дудченко, провальный старт украинок и другие итоги этапов Кубка мира в Эстерсунде