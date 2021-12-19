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Джима и Пидручный представят Украину в традиционной Рождественской гонке 2021

Биатлон
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Отличные новости для любителей биатлона

Джима и Пидручный представят Украину в традиционной Рождественской гонке 2021

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинские биатлонисты Юлия Джима и Дмитрий Пидручный станут участниками Рождественской гонки. Об этом сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Бринзак.

Вместо традиционного места проведения – стадион "Шальке" в Гельзенкирхене, на этот раз гонка состоится в Рупольдинге.

Гонка состоится 28 декабря. Среди других команд подтвердили участие Бенедикт Долль и Франциска Пройс, Матвей Елисеев и Евгения Буртасова, Эрик Лессер и Янина Хеттих.

Напомним, ранее Украина упустила бронзу в смешанной эстафете на Кубке IBU.

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В статье: Дмитрий Пидручный Юлия Джима
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