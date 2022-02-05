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Олимпиада 2022. Семеренко завезла Украину на три круга штрафа на старте смешанной эстафеты
Провал
Фото - telegraf.com
Сегодня, 5 февраля, биатлонисты начали свои выступления на Олимпийских играх 2022 в Пекине.
Наша команда стартовала в смешанной эстафете с 10-го места. Первый круг Валентина Семеренко прошла в общей группе, но на первом огневом рубеже украинка сразу же зашла на 2 круга штрафа. Далее провал на лыжне, еще один круг штрафа на стойке и передача эстафеты Юлии Джиме на последнем 20 месте с отставанием в 3 минуты 27 секунд.
При таком развитии событий наша команда может не финишировать, поскольку представители соперников могут обогнать нас на кругу, что означает фактическое снятие с трассы.
Напомним, что ранее Марина Анцибор
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