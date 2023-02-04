Пидручный прокомментировал возвращение к соревнованиям

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал свое возвращение к соревнованиям после операции на ноге. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Выступлением очень доволен. Даже удивлен, что могу так сражаться. Колено, нога дают возможность бежать не по полной, потому что определенные отрезки трассы - нога еще слабая, и я не могу идти в таком режиме, который нужен и могу. В принципе, если говорить об отрезках, то там, где нужно, чтобы нога включалась, то и там проигрывал много.

Не ожидал вообще ничего, не знал, в какой форме. Перед гонкой думал о попадании в топ-10, топ-15, думал, что это будет хороший результат для меня.

Если отмотать время, то я всего две недели тренируюсь и стреляю лежа. Прибыл в Обертиллиах, не мог нормально ехать на лыжах, только ползал и то "классикой".

"Коньком" я не мог кататься нормально, а так, днем за днем старался делать все для того, чтобы нога включилась в работу и запустить мышцы. Однако она все еще далеко от оптимальной формы: по сравнению с левой ногой мышцы гораздо меньше, и нога гораздо быстрее устает, чем обычно. Поэтому этот результат меня в определенной степени шокировал, и я очень рад, что он случился в столь непростое время для меня, моей страны, команды" – сказал он.