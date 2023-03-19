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Йоханес Бё - о победе в масс-старте: Очень приятно иметь возможность заканчивать сезон победой
Норвежец доволен своим выступлением
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Сегодня, 19 марта, в норвежском Холменколлене в рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023 состоялась гонка с массовым стартом у мужчин.
Норвежский биатлонист Йоханес Бё, который стал первым в данной гонке, прокомментировал свою победу, заявив, что вполне доволен проведенным сезоном.
"Это идеальная точка. Очень приятно иметь возможность заканчивать сезон победой и иметь достаточно высокую мотивацию, чтобы действительно добиться этого", - сказал Бе сразу после победы.
Напомним, у женщин "золото" в масс-старте
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