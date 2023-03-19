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Йоханес Бё - о победе в масс-старте: Очень приятно иметь возможность заканчивать сезон победой

Биатлон
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Норвежец доволен своим выступлением

Йоханес Бё - о победе в масс-старте: Очень приятно иметь возможность заканчивать сезон победой

instagram.com/ibu_biathlonworld

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 19 марта, в норвежском Холменколлене в рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023 состоялась гонка с массовым стартом у мужчин.

Норвежский биатлонист Йоханес Бё, который стал первым в данной гонке, прокомментировал свою победу, заявив, что вполне доволен проведенным сезоном.

"Это идеальная точка. Очень приятно иметь возможность заканчивать сезон победой и иметь достаточно высокую мотивацию, чтобы действительно добиться этого", - сказал Бе сразу после победы.

Напомним, у женщин "золото" в масс-старте завоевала норвежская биатлонистка Ханна Эберг.

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В статье: биатлон Йоханнес Бе
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