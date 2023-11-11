IBU увеличил призовой фонд на сезон 2023/2024

Уже 25 ноября в шведском Эстерсунде начнется долгожданный биатлонный сезон 2023/2024. Спортсмены впервые за почти 8 месяцев выйдут на трассы и стрельбы, чтобы начать новые соревнования за самые высокие награды.

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что в следующем сезоне призовые выплаты спортсменам возрастут. Так, общий фонд выплат вырос до 9,174 миллиона евро. Эта сумма – на 400 тысяч евро больше, чем в прошлом сезоне.

По итогам этапов Кубка мира будет выплачено 5,3 миллиона евро, а на чемпионате мира эта сумма составит около 1,6 миллиона евро.