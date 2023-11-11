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IBU увеличил призовой фонд на сезон 2023/2024
Спортсмены получат больше
Фото - НОК
Уже 25 ноября в шведском Эстерсунде начнется долгожданный биатлонный сезон 2023/2024. Спортсмены впервые за почти 8 месяцев выйдут на трассы и стрельбы, чтобы начать новые соревнования за самые высокие награды.
Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что в следующем сезоне призовые выплаты спортсменам возрастут. Так, общий фонд выплат вырос до 9,174 миллиона евро. Эта сумма – на 400 тысяч евро больше, чем в прошлом сезоне.
По итогам этапов Кубка мира будет выплачено 5,3 миллиона евро, а на чемпионате мира эта сумма составит около 1,6 миллиона евро.
Напомним, ранее
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