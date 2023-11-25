Тищенко о первой гонке сезона: Поблагодарил Меркушину, долго не говорили

Украинский биатлонист Артем Тищенко прокомментировал первую гонку сезона 2023/2024 – одиночную смешанную эстафету в Эстерсунде. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Чувствовал себя неплохо на трассе: кто возле меня бежал, с тем я держался. На стрельбе не так быстро стрелял, как умею. Один запасной патрон – считаю, это довольно неплохо за четыре стрельбы. Лыжи работали хорошо, доволен. А так, в принципе, думал будет холодно, но в гонке было комфортно. После гонки с Анастасией Меркушиной не говорили — пожали руки друг друга, поблагодарили и все.

Ожидал этих гонок, хотел себя проверить на фоне других сильных атлетов. Это только первая гонка, короткая, она так своеобразна. Будем ждать следующих гонок, чтобы показать, как мы готовы. Настраиваюсь на индивидуальную гонку. Дополнительная проверка лыж? Спортсменов это не очень касается, ты просто берешь лыжи перед стартом за 5 минут, а после финиша их сдаешь. Ты не имеешь отношения к проверкам, это сервис делает все. Для нас дополнительной нагрузки нет" – сказал Артем.