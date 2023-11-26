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Главный тренер женской сборной Украины прокомментировал первые гонки сезона
В меру своих сил
Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц прокомментировал состояние своих подопечных в
"Меркушина выступила не очень, скажем прямо. Мы какого-то чуда не ждали от нее, зная, что она так всегда входит тяжело в сезон. Для таких гонок нужно показывать уровень совсем другой – и на трассе, и на стрельбище. Все в ее руках, но она должна делать выводы для дальнейшего попадания в команду – эстафетную и вообще.
В миксте, думаю, сработали в свою силу. Не сказать, что совершили чудо, но достойно, как для нашего сегодняшнего уровня. Бросили в бой Кристину Дмитренко. Психологически не очень-то просто справиться, но видно, что характер есть. Появилась надежда, что Кристину закручиваем на этапах Кубка мира, и она поможет.
Довольны работой Петренко. Если так дальше пойдет, то надеюсь, что следующие три года будут классными в ее карьере. Эстафета по-разному складывается. Зависит кто на какие этапы попадает. То, что она перевела команду на девятое место, не подвиг, она могла на 30 секунд улучшить свой результат. Она рассматривалась мной в одиночный микст. Но пока у нее не получилась стрельба на том уровне, который позволял бы такие гонки делать" – сказал он.
Напомним, что ранее Артем Тищенко
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