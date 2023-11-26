Главный тренер женской сборной Украины прокомментировал первые гонки сезона

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц прокомментировал состояние своих подопечных в одиночной и классической смешанных эстафетах на первом этапе Кубка мира 2023/2024 в Эстерсунде. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Меркушина выступила не очень, скажем прямо. Мы какого-то чуда не ждали от нее, зная, что она так всегда входит тяжело в сезон. Для таких гонок нужно показывать уровень совсем другой – и на трассе, и на стрельбище. Все в ее руках, но она должна делать выводы для дальнейшего попадания в команду – эстафетную и вообще.

В миксте, думаю, сработали в свою силу. Не сказать, что совершили чудо, но достойно, как для нашего сегодняшнего уровня. Бросили в бой Кристину Дмитренко. Психологически не очень-то просто справиться, но видно, что характер есть. Появилась надежда, что Кристину закручиваем на этапах Кубка мира, и она поможет.

Довольны работой Петренко. Если так дальше пойдет, то надеюсь, что следующие три года будут классными в ее карьере. Эстафета по-разному складывается. Зависит кто на какие этапы попадает. То, что она перевела команду на девятое место, не подвиг, она могла на 30 секунд улучшить свой результат. Она рассматривалась мной в одиночный микст. Но пока у нее не получилась стрельба на том уровне, который позволял бы такие гонки делать" – сказал он.