Лу Жанмонно: Боялась, что из-за плохого самочувствия на разминке победа будет невозможной сегодня

Французская биатлонистка Лу Жанмонно прокомментировала свою победу в спринте на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

"Боялась, что из-за плохого самочувствия на разминке победа будет невозможной сегодня. Но стрельба была очень хорошей, именно она позволила мне победить. Однако было действительно тяжело, потому что я стартовала слишком быстро и было трудно удерживать темп. На финальном круге было страшно перед лицом Кноттен, а на стрельбе моя пуля прошла по краю, я даже думала, что не попала.

Когда мы пересекли финишную черту… Это была худшая часть гонки, ожидание было ужасным. Но первая победа — очень круто, хочу ещё выигрывать, это слишком хорошо", — приводит слова спортсменки издание Ski-Nordique.

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