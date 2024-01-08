Прима: На огневых рубежах была такая себе лотерея

Украинский биатлонист Артем Прима подвел итоги мужской эстафеты в Оберхофе, которая состоялась 7 января.

- Артем, была очень адреналиновая гонка. Как отработали на фоне сильного тумана, сумасшедшего ветра и не очень хорошей трассы?

- Погодные условия в Оберхофе всегда экстремальные, здесь всегда и ветер, и туман, и снег, и дождь - все здесь есть. Когда приехали сюда, увидели, что трасса действительно была в очень плохом состоянии. Представители оргкомитета пытались что-то сделать лучше, но она была действительно плохая. Что касается гонки, то ко всему еще и добавился туман и снег какой-то такой маленький был, очень сильный ветер. Вот в таких условиях работал.

- Первая стрельба вам не очень хорошо удалась, впрочем, вы справились, в чем причина промахов, показалось, вроде бы попали в сильный ветровой порыв?

- Можно сказать, на огневых рубежах была такая себе лотерея. Кому-то немножко больше повезло, кому-то - меньше. Что касается моей стрельбы лежа, то сначала никаких проблем не было, первые три выстрела провел четко, в своем ритме. А потом промахнулся четвертым и пятым выстрелом. Смотрю, а ветер начал меняться, работал на вынос. А ветер менялся во время каждого выстрела, был то сильнее, то слабее, то справа, то слева. Поэтому было очень нелегко стрелять в таких условиях. На стойке также пытался стрелять в своем ритме. Мы пришли большой группой, и снова был порывистый ветер, пришлось подождать немного. Я успокоился, и можно было работать.

- После новогоднего перерыва вы выходите на старт третьей гонки, как себя чувствуете на трассе?

- Хочу сказать прежде всего спасибо сервису, сегодня были отличные лыжи. А что касается моей физической формы, то могу констатировать то, что на данный момент формы никакой нет. Сегодня немного лучше себя чувствовал, мог подержаться немного, потерпеть на последнем круге. Так сегодня же и дистанция была 7,5 - одна из самых коротких, посмотрим, что будет дальше. Я стараюсь в каждой гонке, выкладываюсь на полную, как на трассе, так и на стрельбе, где надо включать и голову. Но это биатлон, и на данный момент нет тех кондиций, той формы, которая была еще в том году. Буду надеяться, что понемногу выйду из этого, понемногу переварю ту работу, которую сделали летом (я так понимаю, что она сказывается), чтобы выйти все же на нормальный уровень.

- Наверное, видели наших болельщиков на стадионе и на трассе?

- Да. Спасибо болельщикам, здесь, в Оберхофе, много наших флагов. Болельщики кричали, поддерживали... Поддерживают и наши семьи, поэтому всем огромный привет от всех ребят, мы чувствуем эту поддержку. Спасибо нашим защитникам, которые дают нам возможность выступать здесь, делать свое дело и выступать за Украину.

Вообще, Оберхоф — такое особенное место... Атмосфера здесь просто сумасшедшая, как и в Рупольдинге, Антхольце или Нове Место. Постоянно стоит гул, а немецкие болельщики поддерживают не только своих, а вообще всех спортсменов. Что касается атмосферы, то здесь все на высшем уровне. Еще бы с трассой что-то сделать, чтобы была в нормальном состоянии — вообще было бы хорошо.