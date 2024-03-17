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Йоханнес Бё досрочно выиграл Кубок мира сезона 2023/2024
Легендарный биатлонист
Johannes Thingnes Bø
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё
Это уже пятый победный сезон в активе младшего из братьев. В общем, Йоханнес по этому показателю уступает только двум биатлонистам в истории – своему соотечественнику норвежцу Уле Эйнару Бьерндалену (шесть победных сезонов) и французу Мартену Фуркаду (семь победных сезонов).
Триумф в персьюте Кенмора стал для Бьо 84-м в профессиональной карьере на этапах Кубка мира. До абсолютного рекорда в истории Йоханнесу осталось одержать 12 побед.
Напомним, что ранее две украинки
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