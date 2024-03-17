Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джима представит Украину в последней гонке биатлонного сезона 2023/2024
Болеем за Юлю
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 17 марта, в 19:10 по киевскому времени в Кенморе (Канада) в рамках этапа Кубка мира состоится последняя гонка сезона 2023/2024.
Женщины выйдут на 12,5 км. гонки с массовым стартом. Украинским болельщикам будет кого поддержать – Юлия Джима будет стартовать под 21-м номером (отобравшись по общей квоте).
В 23:20 в гонку отправятся мужчины, однако украинского представительства там не будет. Дмитрий Пидручный не сумел финишировать в гонке преследования, и несмотря на хорошее выступление в спринте (10 место) ему не хватило очков чтобы отобраться по дополнительной квоте.
Напомним, что Йоханнес Бе
Популярное сейчас
- Хесус Хиль - мошенник, покоривший Испанию. Он вел телешоу в джакузи, совещался с конем и подарил Реалу Рауля
- Черноморец - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Чурко - о том, что он отстранен от тренировок: Это ложь
- Украинский биатлонист поблагодарил ВСУ за возможность соревноваться
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО