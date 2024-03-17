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Джима представит Украину в последней гонке биатлонного сезона 2023/2024

Биатлон

Болеем за Юлю

Джима представит Украину в последней гонке биатлонного сезона 2023/2024

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 17 марта, в 19:10 по киевскому времени в Кенморе (Канада) в рамках этапа Кубка мира состоится последняя гонка сезона 2023/2024.

Женщины выйдут на 12,5 км. гонки с массовым стартом. Украинским болельщикам будет кого поддержать – Юлия Джима будет стартовать под 21-м номером (отобравшись по общей квоте).

В 23:20 в гонку отправятся мужчины, однако украинского представительства там не будет. Дмитрий Пидручный не сумел финишировать в гонке преследования, и несмотря на хорошее выступление в спринте (10 место) ему не хватило очков чтобы отобраться по дополнительной квоте.

Напомним, что Йоханнес Бе досрочно выиграл БХГ.

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