Скандальный бой в России: судей отстранили на полтора года

На прошлой неделе Дмитрий Кудряшов (24-3, 23 КО) в Красноярске судейским решением (97:92, 95:94, 92:97) прошел малоизвестного чеха Вацлава Пейсара (14-9, 12 КО).

Парадоксально, но в бою с Пейсаром Кудряшов был сильнее только в четвертом раунде, по ходу которого заработал нокдаун. Чех существенно превзошел хозяина ринга по активным действиям и несколько раз был близок к тому, чтобы отправить Кудряшова на канвас ринга.

Спустя несколько дней после боя Федерация бокса России официально объявила, что двое судей (Ираклий Малазония и Семен Стахеев), насчитавших в бою Кудряшов – Пейсар победу россиянина, дисквалифицированы на 1,5 года без права обжалования решения.

Ранее UA-Футбол сообщал, что американский чемпион вернется на ринг после автокатастрофы.