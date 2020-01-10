Усик остроумно ответил Фьюри за "бомжа"

Фьюри озадачило решение WBO назначить Усика обязательным претендентом на титул в супертяжелом весе. Бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте британский скандалист обозвал бомжом.

"Тайсон, не плачь", - написал Усик в Instagram и выложил совместную фотографию с британцем.

Усик вернется на ринг в марте-апреле 2020 года. Ожидается, что его следующим соперником станет еще один боксер из Великобритании – бывший соперник Виталия Кличко Дерек Чисора.

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