  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик остроумно ответил Фьюри за "бомжа"
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик остроумно ответил Фьюри за "бомжа"

Бокс
(1 голосов)

Александр Усик (17-0, 13 КО) отреагировал на выпад Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО).

Усик остроумно ответил Фьюри за "бомжа"
Новина українською

Фьюри озадачило решение WBO назначить Усика обязательным претендентом на титул в супертяжелом весе. Бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте британский скандалист обозвал бомжом.

"Тайсон, не плачь", - написал Усик в Instagram и выложил совместную фотографию с британцем.

Усик остроумно ответил Фьюри за "бомжа" - изображение 1

Усик вернется на ринг в марте-апреле 2020 года. Ожидается, что его следующим соперником станет еще один боксер из Великобритании – бывший соперник Виталия Кличко Дерек Чисора.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Василий Ломаченко опубликовал провокационное видео с российскими военными.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...