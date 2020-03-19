Гвоздик: Я был хуже Бетербиева, а он лучше меня

Гвоздик в октябре прошлого года техническим нокаутом в 10-м раунде уступил Артуру Бетербиеву (15-0, 15 КО) и потерял титул WBC в полутяжелом весе.

"Был план держать Бетербиева на дистанции, но это не получилось. Подготовка была направлена на то, чтобы не пропускать удары. Наверное, я не был готов к тому давлению, которое он начал оказывать, а, когда тебя давят, то нужно что-то делать: либо убегать, либо идти вперед. Что собственно я и сделал.

По поводу прошлого боя в целом: я прекрасно понимаю, что есть проблемы и были ошибки, но все допускают ошибки, что поделаешь.

Я думаю, что были и физические и психологические проблемы. Одни исходили от других. Я всегда стараюсь быть реалистом, так вышло, что моя готовность была на момент поединка именно таковой.

Послушайте, ну реально, что случилось? Я был хуже, он был лучше. О тех ошибках, о которых я сказал, я над ними работаю. Мы с тренером над ними работаем, но прислушаться ко всем мнениям я, к сожалению, не готов. В конце концов, по голове получаю ведь я", - сказал Гвоздик в прямом эфире Instagram Luckypunch.net.

Ранее UA-Футбол сообщал, что из-за коронавируса у Гвоздика сорвался бой с американцем Хартом.