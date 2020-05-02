Боб Арум: На данный момент нет никаких переговоров по поводу возможного боя Джошуа - Фьюри

Американский промоутер, глава компании ТОР Rank Боб Арум сообщил о возможных договоренностях по поводу организации боя между чемпионом мира по версиям WBA, WBA и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО). Его слова цитирует WBN:

"В данный момент нет никаких переговоров, ничего конкретного между Фьюри и Джошуа. Мы ничего не можем делать, пока компания MTK Global не получит достойное предложение о месте проведения боя.

Все мы знаем, о чем писали в СМИ, но пока вообще нет никакой конкретики. Надо подождать", - сказал Арум.

Напомним, что ранее Фьюри рассказал, до скольки лет собирается боксировать.