Шатерникова: Точно знаю, что Усик и Ломаченко любят Украину

Александр Усик (17-0, 13 КО) и Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) оказались в списке врагов Украины после съемок в российском фильме о православной религии.

"Василий Ломаченко и Александр Усик – лучшие в своем деле. Украинские атлеты, много лет находящиеся в топе различных мировых спортивных рейтингов. Бьющие рекорд за рекордом по телевизионным трансляциям спортивных событий с их участием. Среди миллионов атлетов уже вошедших в историю мирового бокса.

Да, они – не идеальны, как и каждый из нас, они могут ошибаться, как и каждый из нас, они могут быть далеки от реалий происходящих событий на Востоке. Да, в конце концов, они могут быть подвержены влиянию адептов советского союза. Они же просто люди.

Их любовь к Украине может быть иная, чем у создателей «Миротворца», но я абсолютно точно знаю, что они любят Украину, ценят и с трепетом относятся к нашей национальной символике, гордятся, что родились на этой земле и воспитывались в украинских традициях.

Люди, опомнитесь! Перестаньте делить людей на патриотов и не патриотов, на «за Зеленского» и на «за Порошенко», на черных и белых, лидеров и не лидеров. Посмотрите на мир глазами любви, а не глазами ненависти", - написала Шатерникова в Facebook.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Усику и Ломаченко предложили российское гражданство.