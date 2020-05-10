Ломаченко вошел в ТОП 5 самых быстрых бойцов в истории WBC

Украинский боксер, чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) вошел в список ТОП 5 самых быстрых бойцов в истории WBC. Соответствующий рейтинг организация опубликовала вчера.

Кроме нашего спортсмена в список также попали: Пернел Уитакер, Шугар Рэй Леонард, Рой Джонс-младший, Амир Хан.

Напомним, что ранее Ломаченко поздравил всех с Днем Победы.