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Ломаченко вошел в ТОП 5 самых быстрых бойцов в истории WBC

Бокс
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Заслуженное признание для украинца

Ломаченко вошел в ТОП 5 самых быстрых бойцов в истории WBC
UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер, чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) вошел в список ТОП 5 самых быстрых бойцов в истории WBC. Соответствующий рейтинг организация опубликовала вчера.

Ломаченко вошел в ТОП 5 самых быстрых бойцов в истории WBC - изображение 1

Кроме нашего спортсмена в список также попали: Пернел Уитакер, Шугар Рэй Леонард, Рой Джонс-младший, Амир Хан.

Напомним, что ранее Ломаченко поздравил всех с Днем Победы.

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В статье: Василий Ломаченко wbc
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