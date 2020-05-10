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Ломаченко вошел в ТОП 5 самых быстрых бойцов в истории WBC
Заслуженное признание для украинца
Украинский боксер, чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) вошел в список ТОП 5 самых быстрых бойцов в истории WBC. Соответствующий рейтинг организация опубликовала вчера.
Кроме нашего спортсмена в список также попали: Пернел Уитакер, Шугар Рэй Леонард, Рой Джонс-младший, Амир Хан.
Напомним, что ранее Ломаченко поздравил всех с Днем Победы.
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